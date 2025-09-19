Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Internacional

Portugal tem até 2027 para deixar de importar gás russo, caso novas sanções contra Moscovo sejam aprovadas

Um dos objetivos do 19.º pacote de sanções é o de “acelerar a eliminação progressiva do gás natural liquefeito russo até 1 de janeiro de 2027”. "É altura de fechar a torneira”, diz Von der Leyen.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Portugal é um dos oito Estados-membros da União Europeia (UE) que terão de encontrar alternativas às importações de gás russo até 01 de janeiro de 2027 se o novo pacote de sanções, proposto esta sexta-feira, 19 de setembro, for aprovado.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, divulgou nas redes sociais que um dos objetivos do 19.º pacote de sanções é o de “acelerar a eliminação progressiva do gás natural liquefeito russo até 1 de janeiro de 2027”.

Os países que ainda importam gás russo são a Bélgica, Países Baixos, França, Espanha, Portugal, principalmente através do gasoduto TurkStream e gás natural liquefeito (por navio) e ainda Grécia, Eslováquia e Hungria, do gasoduto TurkStream”, explicou a porta-voz para a Energia, Anna-Kaisa Itkonen.

Na proposta apresentada, a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, também referiu que estão “a proibir as importações de GNL russo para os mercados europeus".

"É altura de fechar a torneira”, reforçou.

O 19.º pacote de sanções hoje adotado pela Comissão Europeia inclui novo corte nos rendimentos obtidos por Moscovo através de venda de energia.

O pacote quer ainda melhorar as ações contra a evasão de sanções, nomeadamente através de países terceiros, abarcando as cripto moedas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro de 2022 uma ofensiva contra a Ucrânia.

União Europeia
Guerra na Ucrânia
Sanções contra a Rússia

