Portugal diz que novas sanções dos EUA ao TPI comprometem combate à impunidade

O Governo português condenou esta sexta-feira, 9 de outubro, as novas sanções impostas pelos Estados Unidos (EUA) ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que considera comprometerem o combate à impunidade pelos crimes mais graves.

Numa nota publicada nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere ainda que as sanções, impostas poucas horas depois de a ex-juíza sul-africana Navi Pillay ter sido galardoada com o Prémio Nobel da Paz, também comprometem o exercício independente da justiça internacional.

“O respeito pelo Direito Internacional exige que as instituições que o defendem possam cumprir o seu mandato sem pressões ou ingerências”, sublinha o MNE.