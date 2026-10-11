Polónia em alerta por possíveis ataques contra primeiro-ministro e ministro da Defesa

A polícia polaca disse este domingo (11 de outubro) ter recebido informações sobre possíveis tentativas de assassínio do primeiro-ministro, Donald Tusk, e do ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que motivaram uma reunião de emergência das autoridades.

Os serviços de segurança, a polícia e representantes do Ministério do Interior iriam reunir-se a partir das 11:00 locais (10:00 em Portugal) no Centro Antiterrorista da Agência de Segurança Interna (ABW), para discutir a situação, anunciou Karolina Galecka, porta-voz do Ministério do Interior.

"Na sequência das informações recebidas pela polícia sobre uma possível tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro (...) bem como o vice-primeiro-ministro e o ministro da Defesa Nacional (...), o ministro do Interior (...) e o ministro coordenador dos serviços especiais (...) ordenaram o lançamento de medidas sobre este assunto", escreveu Karolina Galecka na rede X.

Em setembro, Tusk tinha alertado sobre possíveis ataques híbridos intensificados pela Rússia no flanco oriental da NATO.

As autoridades polacas estiveram em alerta máximo esta semana após três ataques escolares em quatro dias na província da Mazóvia, no centro da Polónia, onde se encontra a capital, Varsóvia.

Donald Tusk, antigo presidente do Conselho Europeu, denunciou na quinta-feira um "culto à violência omnipresente no mundo" e que "chegou à Polónia".