Polónia acusa a Rússia de estar na origem da "sabotagem" em linha ferroviária. Dois suspeitos identificados

As autoridades polacas indicaram esta terça-feira, 18 de novembro, que a Rússia poderá estar na origem da explosão que ocorreu, no domingo, numa linha ferroviária, que também é usada para transportar ajuda e armas para a Ucrânia. Dois ucranianos foram identificados como suspeitos, informou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk. As autoridades de Varsóvia acreditam que trabalham para os serviços secretos russos. Em declarações aos jornalistas, o porta-voz dos serviços de segurança polacos, Jacek Dobrzyński, referiu que a investigação ainda decorre, com recolha de provas e a verificação de informação obtida até ao momento, pelo que disse ser necessário alguma contenção no que é tornado público."Estão cientes de que aqueles que encomendaram (a sabotagem) — e tudo indica que se trata dos serviços de informações russos — gostariam muito de saber em que direção estão a avançar os procedimentos conduzidos pela polícia e pelas agências de segurança interna", disse este responsável. O Kremlin já reagiu à posição de Varsóvia e acusou a Polónia de "russofobia"."A Rússia é acusada de todas as manifestações da guerra híbrida e direta que está a ocorrer", lamentou Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, em declarações a uma estação de televisão, segundo a Sky News. Peskov disse não estar surpreendido com as acusações de Varsóvia, sublinhando que a "russofobia" está "florescer" na Polónia. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que considerou o incidente como um "ato de sabotagem sem precedentes", deu mais informações sobre o caso no parlamento ao revelar que foram identificados dois suspeitos, um dos quais já tinha sido condenado por sabotagem em Lviv.São dois ucranianos, que, segundo o governante, cruzaram a fronteira da Bielorrússia para a Polónia. As autoridades de Varsóvia acreditam que os indivíduos trabalham para os serviços de inteligência russos.Os dois suspeitos terão conseguido fugir para a Bielorrússia, disse Tusk, citado pela imprensa internacional. .Usada para levar "armas para a Ucrânia". Explosão em linha ferroviária na Polónia foi "ato de sabotagem"