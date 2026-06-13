Polícias do Peru disfarçam-se de mascotes do Mundial para deter narcotraficante

Polícias peruanos disfarçaram-se de mascotes do Mundial, “Clutch, a Águia de Cabeça Branca” e “Maple, o Alce”, no âmbito de uma operação para deter um narcotraficante.Os polícias da Unidade Verde usaram os fatos para não levantar suspeitas e forçar a entrada no portão da residência do suspeito, tendo-o perseguido até ao andar de cima antes de o deter.Foram apreendidas uma arma, uma faca e droga durante a operação. O suspeito é um fanático por futebol e que estava a viver intensamente o Mundial, apesar de o Peru não estar a participar. ."Disfarçámos o pessoal da minha Unidade Verde de mascotes do Mundial, para podermos aproximarmo-nos dele sem levantar suspeitas e fazer a detenção", explicou o coronel Carlos Obregón, em declarações à Associated Press.Não é a primeira vez que agentes desta unidade se disfarçam no âmbito de operações. No ano passado, mascararam-se, por exemplo, na época do Halloween. O detido não foi identificado, mas a polícia da capital, Lima, diz tratar-se de um suspeito de ser membro de um gangue..PSP detém o "Grinch" e alerta para a segurança nas estradas