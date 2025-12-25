PSP detém o "Grinch" e alerta para a segurança nas estradas

O Grinch foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Natal está salvo. "Quando alguém tenta roubar o Natal, a PSP está sempre presente, atenta e pronta a atuar! Este ano, o Grinch ficou pelo caminho", lê-se na bem humorada mensagem de alerta para a segurança rodoviária neste feriado prolongado de Natal.A publicação acompanha a foto de uma agente a deter o Grinch em Lisboa. "Porque enquanto as crianças sonham, a PSP está na rua a proteger cada sorriso, cada abraço e cada regresso a casa em segurança. Este Natal, não seja o Grinch da sua própria história. Conduza em segurança", ressalta.Como mensagem final, ressalta que a "PSP zela por si, pelo Natal, pela sua família, por todos. PSP — Presença que protege". Até a manhã de 24 de dezembro, já foram registadas 204 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 140 por condução em estado de embriaguez e 64 por falta de habilitação legal para conduzir.Foram ainda fiscalizados 8.497 condutores e 35.387 viaturas por radar, sendo detetadas 2.564 infrações à legislação rodoviária. A maior causa das contraordenações é o excesso de velocidade, com 367 ocorrências. A PSP ainda efetuou 230 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 108 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 58 por condução sob influência do álcool, 43 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 24 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.amanda.lima@dn.pt.Operação Natal e Ano Novo. GNR e PSP detiveram em média 76 condutores por dia por excesso de álcool.Mais de 130 detidos nas estradas em 48 horas nas operações de Natal da GNR e PSP