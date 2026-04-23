Polícia procura adolescente de 17 anos suspeito de tiroteio perto de uma universidade dos EUA

A polícia norte-americana está à procura de rapaz de 17 anos suspeito por estar ligado a um tiroteio perto da Universidade do Iowa que fez cinco feridos na madrugada de domingo.Em comunicado divulgado na noite de quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Lisboa), o Departamento de Polícia de Iowa City revelou estar à procura de Damarian M. Jones e pediu a cooperação da população para o encontrar.Rachel Zimmerman Smith, procuradora do condado de Johnson, disse que Jones é suspeito de vários crimes, entre os quais cinco de tentativa de homicídio e porte de arma com intenção criminosa.Uma mulher continua em estado crítico no hospital devido a um ferimento na na cabeça, que a coloca em "risco de vida", segundo a polícia. Uma outra vítima continua hospitalizada, mas com o estado de saúde estável, enquanto as outras três já receberam alta.Dustin Liston, chefe de polícia de Iowa City, revelou que a investigação recorreu a imagens de vídeo que mostram o suspeito envolvido numa briga juntamente com várias pessoas, apontando mesmo para cerca de 40 pessoas."Durante a briga, Jones obteve uma arma de fogo de um outro indivíduo. E a determinada altura, afastou-se dos outros, sacou a arma e disparou seis vezes contra as pessoas que ali estavam", disse Liston.