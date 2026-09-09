Polícia Marítima resgata cerca de 30 migrantes na ilha de Gavdos na Grécia
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Polícia Marítima resgata cerca de 30 migrantes na ilha de Gavdos na Grécia

Resgate aconteceu numa ação de patrulhamento no âmbito da missão “Joint Operation (JO) Greece 2026".
Sofia Fonseca
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Os elementos da Polícia Marítima resgataram na madrugada desta quarta-feira, 9 de setembro, cerca de 30 pessoas que estavam a bordo de uma embarcação, junto à zona portuária da ilha de Gavdos, na Grécia.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que este resgate aconteceu no decorrer da missão “Joint Operation (JO) Greece 2026", na sequência de uma ação de patrulhamento. "Os elementos da Polícia Marítima detetaram e intercetaram a embarcação, tendo as pessoas sido posteriormente encaminhadas e ficado à guarda das autoridades gregas", informa.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na missão “Joint Operation (JO) Greece 2026", coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em apoio à Guarda Costeira helénica, contribuindo para a vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia e para a resposta operacional a situações que coloquem em risco a vida humana no mar.

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