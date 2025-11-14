Polícia imobiliza homem armado com uma faca na estação de Montparnasse, em Paris. Há registo de dois feridos

Um homem armado com uma faca foi esta sexta-feira, 14 de novembro, imobilizado pela polícia francesa na estação de comboios de Montparnasse, em Paris. Duas pessoas ficaram feridas, incluindo o indivíduo que exibiu a faca, num caso que estará relacionado com violência doméstica. Um agente da polícia disparou, após um homem ter empunhado uma faca na estação, segundo a BFMTV. A estação de televisão cita uma fonte para dar conta que, nesta fase, as autoridades descartam a hipótese de terrorismo. Foi estabelecido um perímetro de segurança no local."De acordo com as primeiras informações que nos foram comunicadas, um homem conhecido por violência doméstica empunhou uma faca e um polícia utilizou a sua arma para o deter", informou o Ministério Público de Paris, em comunicado. "O homem ter-se-á então esfaqueado", indicaram ainda as autoridades, referindo que todas estas informações vão ser investigadas. Pelo menos um tiro foi ouvido, segundo os media franceses.A BFMTV adianta que se tratou de um operação policial montada para deter um homem que ameaçou ir à casa da ex-mulher, com o objetivo de a agredir. O homem terá recusado obedecer às indicações das autoridades e começou a automutilar-se com a faca, avança ainda a estação de televisão.A empresa ferroviária francesa, SNCF, afirmou que "após uma intervenção policial para conter um indivíduo, foi estabelecido um perímetro de segurança numa pequena secção da estação ferroviária de Montparnasse, em Paris". Devido a esta situação, informou a SNCF, a circulação de comboios sofreu ligeiros constrangimentos, com alguns atrasos que podem chegar a mais de uma hora.