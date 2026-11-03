Polícia espanhola expulsa acampada da Praça do Sol com duas detenções

A polícia nacional e municipal expulsou esta terça-feira os manifestantes da acampada da Praça do Sol, em Madrid, Espanha, numa intervenção sem incidentes, mas na qual foram detidas duas pessoas por resistência à autoridade.

Fontes policiais indicaram à agência de notícias EFE que a desocupação ocorreu por volta das 03:00 (02:00 em Lisboa) e que, nesse momento, as tendas estavam a ser desmontadas.

Os serviços de limpeza da câmara municipal de Madrid vão transportá-las para depósitos municipais, para que sejam entregues a quem as reclamar, escreveu ainda a EFE.

De acordo com as mesmas fontes, cerca de 300 pessoas encontravam-se a dormir naquele momento na acampada, cuja dissolução progressiva já tinha sido anunciada por parte da organização, a fim de preparar a greve geral do dia 11 deste mês.

A acampada teve no dia 26 de setembro, para exigir soluções para a crise da habitação, na sequência do despejo e posterior falecimento de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos que tinha vivido sete décadas de arrendamento na mesma morada.

Após a expulsão, a delegação do Governo em Madrid emitiu um comunicado no qual salientou que esta desocupação progressiva decorreu sem violência e de forma gradual nos últimos dias, e assegura que a atuação teve como objetivo "garantir o exercício pacífico dos direitos fundamentais, proteger as pessoas e os bens e restabelecer a utilização normal da Puerta del Sol".