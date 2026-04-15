Polícia brasileira prende dois cantores por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal do Brasil (PF) realiza nesta quarta-feira, 15, uma megaoperação contra uma organização criminosa acusada de fazer lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de 1,6 mil milhões de reais, cerca de 270 milhões de euros. Os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, estrelas do funk de São Paulo e do Rio de Janeiro, respetivamente, estão entre os presos. A prisão de Ryan aconteceu numa festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, cidade no litoral de São Paulo. Poze do Rodo foi preso em casa, num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, no sudoeste da cidade do Rio de Janeiro.Os advogados de Ryan Santana dos Santos, um dos principais nomes do funk brasileiro aos 25 anos, sublinharam em nota “a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras". Disseram ainda que "todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada". No caso de MC Poze do Rodo, que se chama Marlon Brandon Coelho Couto Silva e tem 27 anos, a defesa afirmou que “se manifestará na Justiça para restabelecer a sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos".Entre armas, relógios e carros de luxos de Ryan apreendidos, um item chamou a atenção dos agentes da PF: um colar de grandes proporções no formato do mapa do estado de São Paulo e imagem do traficante colombiano Pablo Escobar estampada. Os influenciadores Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, e Chrys Dias, que têm quase 15 milhões de seguidores, além de outros produtores de conteúdo, também foram alvos da operação, noticiou o portal brasileiro G1.