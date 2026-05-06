Poderá estar para breve acordo entre EUA e Irão. Trump suspende operação de escolta de navios em Ormuz

Os Estados Unidos e o Irão estão perto de chegar a um acordo sobre um memorando de entendimento de uma página para pôr fim à guerra, avança esta quarta-feira o site Axios, que cita dois responsáveis norte-americanos e outras duas fontes familiarizadas com o processo. A informação foi confirmada pela Reuters, que refere uma fonte paquistanesa. “Vamos concluir muito em breve. Estamos quase lá”, disse a fonte paquistanesa, de acordo com a agência de notícias. De acordo com o site Axios, os EUA esperam uma resposta de Teerão sobre vários pontos-chave nas próximas 48 horas.O acordo poderá incluir um compromisso do Irão, através de uma moratória, sobre o enriquecimento nuclear. É referido que documento irá estabelecer um enquadramento para negociações mais detalhadas sobre a questão nuclear. Neste memorando e uma página, os EUA concordariam em suspender as suas sanções e libertar milhares de milhões em fundos iranianos congelados.A suspensão das restrições de circulação no estreito de Ormuz por ambos os países também poderá fazer parte do acordo, segundo o site Axios.