Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Um piloto de caça norte-americano foi detido e acusado de ter treinado a Força Aérea chinesa para combater aeronaves dos Estados Unidos, anunciou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, o Departamento de Justiça norte-americano, que qualificou os factos como “traição”.O antigo oficial da Força Aérea, de 65 anos, foi detido no estado do Indiana, após ter passado mais de dois anos na China, segundo a acusação.A legislação norte-americana proíbe o treino de forças armadas estrangeiras sem autorização.Gerald Brown foi piloto de F-16 e de outros aparelhos durante 24 anos nas forças norte-americanas. Desempenhou funções de comandante de unidade, participou em missões de combate e trabalhou como instrutor.Reformado do serviço ativo em 1996, prosseguiu carreira no setor privado, onde era instrutor em simuladores do F-35, o mais avançado avião de combate dos Estados Unidos.De acordo com a acusação, em 2023 terá estabelecido contacto com um cidadão chinês a quem manifestou a intenção de treinar pilotos da Força Aérea chinesa em operações de combate.No primeiro dia da sua chegada à China, em dezembro desse ano, respondeu durante três horas a perguntas das autoridades chinesas sobre a Força Aérea norte-americana, permanecendo depois mais de dois anos no país.Segundo o Departamento de Justiça, Brown, descrito como antigo instrutor do F-35 Lightning II com décadas de experiência em aeronaves militares norte-americanas, “traiu o seu país ao treinar pilotos chineses para combater aqueles que jurou proteger”, afirmou Roman Rozhavsky, da divisão de contraespionagem do FBI, em comunicado.O diretor da CIA, Kash Patel, escreveu na rede social X que o FBI e os seus parceiros detiveram um antigo piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que alegadamente treinou pilotos do Exército chinês, qualificando o caso como “importante”.O Departamento de Justiça recordou que outro piloto norte-americano foi acusado de factos semelhantes em 2017 e detido em 2022 na Austrália, também por alegado treino em benefício da China..Dois acidentes em 30 minutos: EUA perdem um caça F-18 e um helicóptero MH-60R no Pacífico.Queda de drone obriga a evacuação de uma povoação na Moldova. Caças da NATO acionados após incursão na Roménia