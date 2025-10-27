Dois acidentes em 30 minutos: EUA perdem um caça F-18 e um helicóptero MH-60R no Pacífico

A Marinha dos Estados Unidos confirmou ter registado dois acidentes aéreos quase simultâneos no mar da China Meridional, no domingo. Um caça F/A-18F Super Hornet e um helicóptero MH-60R Seahawk, ambos destacados no porta-aviões USS Nimitz, caíram no espaço de apenas trinta minutos durante operações de rotina.Segundo o comunicado oficial da Frota do Pacífico, os dois aparelhos estavam envolvidos em missões separadas quando se despenharam. Nenhum dos incidentes provocou vítimas, já que todos os tripulantes conseguiram ejetar-se e foram resgatados em segurança.“Todas as pessoas envolvidas estão bem e em condição estável”, informou a Marinha norte-americana, acrescentando que ambos os acidentes estão a ser investigados.Os dois aparelhos operavam a partir do USS Nimitz, o mais antigo porta-aviões em serviço ativo da Marinha dos EUA, lançado em 1976 e atualmente a cumprir o seu último destacamento antes de ser desativado. O navio regressava ao porto de Kitsap, no estado de Washington, após uma missão prolongada no Médio Oriente, onde apoiou operações contra ataques de rebeldes houthi do Iémen.As autoridades norte-americanas afastaram de imediato qualquer hipótese de sabotagem ou ataque. De acordo com o presidente Donald Trump, os dois acidentes “não escondem nada de suspeito” e poderão ter sido provocados por “combustível defeituoso”.Perdas avaliadas em mais de 100 milhões de eurosAs perdas materiais são estimadas em cerca de 115 milhões de dólares (cerca de 107 milhões de euros) e a coincidência temporal dos dois acidentes - com apenas meia hora de intervalo - chamou a atenção dos peritos, que pedem uma revisão profunda dos protocolos de manutenção e abastecimento.Não é a primeira vez este ano que a Marinha norte-americana enfrenta contratempos semelhantes. Em abril, o porta-aviões USS Harry S. Truman perdeu dois caças Super Hornet num intervalo de duas semanas: um caiu ao mar Vermelho durante uma operação de transporte, e outro após falhar uma aterragem..Trump considera inoportuno teste de míssil russo de propulsão nuclear e adoraria encontrar-se com Kim Jong-un