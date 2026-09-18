Pelo menos três mortos em tiroteio em escola nas Filipinas
Pelo menos três estudantes morreram e outros oito ficaram feridos, quatro deles em estado crítico, num tiroteio numa escola secundária no sul das Filipinas, esta sexta-feira, 18 de setembro.
As motivações do atirador, que é uma das vítimas mortais, ainda estão a ser investigadas. No entanto, o presidente da Câmara de Banga, cidade onde ocorreu o tiroteio, disse que este revelou aos colegas o que iria fazer. "O suspeito sentou-se alegadamente ao lado dos seus amigos e disse-lhes para irem para casa 'porque depois do almoço, vou executar o meu plano'. Os amigos riram-se porque o atirador era conhecido por fazer piadas", disse Albert Palencia à Reuters.
Mas, segundo afirmou o autarca, depois do almoço, "começou a disparar sobre os estudantes". "Atingiu 10 estudantes antes de se matar", avançou Palencia.
Este incidente é o terceiro tiroteio fatal em escolas das Filipinas desde junho. Uma situação rara anteriormente neste país que tem regulamentos relativamente rigorosos sobre a posse de armas, incluindo a verificação de antecedentes e requisitos de avaliação psicológica.
Em agosto, um aluno transmitiu em direto o momento em que baleou e matou outro aluno numa sala de aula em Zamboanga, no sul do país, antes de tirar a própria vida. Em junho, pelo menos três estudantes foram mortos e cerca de 20 ficaram feridos num ataque a uma escola pública em Tacloban, onde dois colegas abriram fogo no campus.