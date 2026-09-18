Pelo menos três mortos em tiroteio em escola nas Filipinas

Pelo menos três estudantes morreram e outros oito ficaram feridos, quatro deles em estado crítico, num tiroteio numa escola secundária no sul das Filipinas, esta sexta-feira, 18 de setembro.

As motivações do atirador, que é uma das vítimas mortais, ainda estão a ser investigadas. No entanto, o presidente da Câmara de Banga, cidade onde ocorreu o tiroteio, disse que este revelou aos colegas o que iria fazer. "O suspeito sentou-se alegadamente ao lado dos seus amigos e disse-lhes para irem para casa 'porque depois do almoço, vou executar o meu plano'. Os amigos riram-se porque o atirador era conhecido por fazer piadas", disse Albert Palencia à Reuters.

Mas, segundo afirmou o autarca, depois do almoço, "começou a disparar sobre os estudantes". "Atingiu 10 estudantes antes de se matar", avançou Palencia.