Pelo menos três mortos em novo ataque russo durante a noite contra província ucraniana de Zaporijia

Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, morreram num novo ataque do exército russo contra a província ucraniana de Zaporijia, parcialmente ocupada após a invasão iniciada em fevereiro de 2022, informaram as autoridades locais.O governador de Zaporijia, Ivan Fedorov, revelou numa mensagem nas redes sociais que dois idosos morreram e que o corpo de uma criança foi encontrado durante as operações de busca e resgate após o ataque, que também deixou 41 pessoas feridas.O responsável afirmou que as forças russas lançaram seis ataques com bombas guiadas contra a capital da província (Zaporijia), atingindo quatro locais, incluindo dois prédios residenciais e alguns armazéns."Um total de 79 apartamentos foram danificados como resultado do ataque", indicou, antes de acrescentar que algumas pessoas foram retiradas das suas casas devido aos danos.Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana confirmou que tropas russas lançaram dois mísseis e 94 drones contra o país durante a noite e que 81 drones foram intercetados, com impacto em nove locais.Estes ataques sucedem-se aos que ocorrem na capital ucraniana, Kiev, na noite de sábado para domingo, considerados como um dos "maiores ataques com mísseis balísticos", segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.