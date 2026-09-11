Descarrilamento de comboio no norte de França: Mais de 40 feridos, incluindo jovem em estado grave

Subiu para pelo menos 44 o número de feridos na sequência do descarrilamento de um comboio regional de passageiros ocorrido ao início da noite desta sexta-feira (11 de setembro) na Normandia, no norte de França. Entre os sinistrados encontra-se uma jovem em estado considerado grave, que mereceu evacuação médica prioritária para uma unidade hospitalar da região.

O acidente deu-se por volta das 19h45 locais, na zona de Cléon (circunscrição de Seine-Maritime), quando a composição do serviço regional TER assegurava a ligação entre Rouen e Caen com cerca de 180 a 200 pessoas a bordo.

A dimensão da ocorrência levou o prefeito departamental a acionar de imediato o dispositivo ORSEC-NOVI (nombreuses victimes), mecanismo excecional de socorro concebido para gerir catástrofes com elevado número de atingidos.

No terreno mantêm-se mobilizados cerca de 140 operacionais dos bombeiros, acompanhados por equipas médicas do SAMU e efetivos policiais, que montaram um posto médico avançado para triagem dos passageiros. A grande maioria das pessoas assistidas apresenta ferimentos ligeiros ou quadros agudos de choque psicológico decorrentes do impacto.

A circulação ferroviária foi totalmente suspensa no troço entre Rouen e Caen, com fortes perturbações reflexas nas ligações rumo a Le Havre, depois de a gestora da rede ter suspendido o fornecimento de energia à catenária por razões de segurança.

A operadora ferroviária SNCF e as autoridades policiais abriram um inquérito técnico para determinar as causas da saída dos carris, tendo sido disponibilizados serviços de autocarros para assegurar o transbordo dos restantes passageiros.