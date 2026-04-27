Pelo menos 10 pessoas feridas em Odessa em ataques russos

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e infraestruturas foram destruídas em Odessa, no sul da Ucrânia, nos ataques com drones russos que atingiram várias áreas do país nas últimas horas, declararam autoridades militares ucranianas.O chefe da administração militar de Odessa, Sergi Lisak, afirmou que pelo menos dez pessoas ficaram feridas na cidade durante os bombardeamentos.Lisak descreveu os ataques russos à cidade como massivos, com várias casas, um hotel e outras infraestruturas atingidas no centro desta cidade portuária na costa do Mar Negro.Segundo um comunicado da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 94 drones de longo alcance contra Odessa e outras áreas da Ucrânia nas últimas horas, incluindo cerca de sessenta drones russo-iranianos Shahed.Do total de drones, 74 foram neutralizados pelas defesas aéreas ucranianas e outros 20 atingiram quinze locais diferentes na Ucrânia, não especificados pela Força Aérea. Os militares reportaram ainda a queda de fragmentos de drones abatidos em outros onze locais.A administração dos portos marítimos da Ucrânia revelou posteriormente que os drones russos atingiram uma infraestrutura energética e um navio..UE exige que Rússia “cesse imediatamente” ataques contra instalações nucleares na Ucrânia