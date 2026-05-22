Passageiro tenta abrir porta de avião a 36.000 pés de altitude e obriga a desviar voo da United Airlines

Um avião da United Airlines foi obrigado a mudar a sua rota na quinta-feira depois de um passageiro ter tendado abrir uma porta da aeronave quando estava a 36.000 pés de altitude, cerca de 11 quilómetros acima do solo.A informação foi divulgada esta sexta-feira, 22 de maio, pela Administração Federal de Aviação (FAA).O Boeing 737 Max 8 com aproximadamente 145 passageiros e seis tripulantes a bordo, tinha partido de Newark por volta das 19h99 com destino à Cidade da Guatemala, de acordo com o comunicado da companhia aérea norte-americana. A FAA revelou que o avião acabou por aterrar em segurança no Aeroporto Internacional de Washington Dulles por volta das 20h30, depois de “a tripulação relatar um incidente com um passageiro”.As autoridades policiais acabaram por deter o passageiro "indisciplinado", conforma descreve a United Airlines no comunicado, acrescentando que "o voo foi cancelado, com um voo substituto adicionado para a manhã desta sexta-feira", nesse contexto os passageiros passaram a noite num hotel.Os áudios do controlo de tráfego aéreo divulgados pela estação de televisão NBC News dão conta de uma discussão a bordo e ouve-se um controlador de tráfego aéreo a perguntar à tripulação: "Qual a porta que o passageiro tentou abrir?"A resposta confirmou tratar-se da "porta 2L a 36.000 pés" de altitude, tendo o membro da tripulação revelado ainda que o referido passageiro agrediu outra pessoa durante o voo.