Parlamento Europeu chumba moção de censura à Comissão Europeia

O Parlamento Europeu chumbou esta quinta-feira, 22 de janeiro, uma moção de censura à Comissão Europeia apresentada pelo grupo político de extrema-direita Patriotas pela Europa, que acusava o executivo de ter prejudicado os agricultores europeus com o acordo UE-Mercosul.A moção de censura foi chumbada com 390 votos contra, 165 a favor e 10 abstenções, muito longe da maioria de dois terços dos eurodeputados necessária para ser aprovada.No texto da moção de censura, entregue pelos Patriotas pela Europa, o grupo, integrado pelo Chega, criticava a aprovação do acordo comercial UE-Mercosul, acusando o executivo comunitário de ter “ignorado a oposição forte e repetida de vários parlamentos nacionais, do Parlamento Europeu e dos agricultores europeus”.Para este grupo político europeu, o acordo comercial “é contrário aos interesses da UE e dos seus cidadãos, uma vez que põe em risco um vasto leque de setores agrícolas, expondo agricultores, trabalhadores e pequenas e médias empresas europeias à concorrência desleal”.Os Patriotas pela Europa pediam a demissão do executivo comunitário de Ursula von der Leyen por considerarem que “a UE e a Comissão estão mais fragilizadas hoje do que nunca, devido à incapacidade persistente da presidente em ouvir os agricultores e os cidadãos e em responder aos desafios mais urgentes da União”.Esta foi a quarta moção de censura enfrentada pela Comissão Europeia neste mandato. Todas foram chumbadas.Para uma moção de censura ser aprovada, é necessária uma maioria de dois terços dos eurodeputados. Os Tratados da UE estabelecem que a aprovação implica a demissão da Comissão Europeia..Governo brasileiro afirma querer acelerar ratificação do acordo Mercosul .Parlamento Europeu envia acordo UE-Mercosul para análise no Tribunal de Justiça