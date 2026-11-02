“Parecia um míssil a cair”. Queda de jato particular faz nove mortos na Flórida

O acidente aconteceu às 12h50 locais de domingo, 1 de novembro. O aparelho tinha levantado voo do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas. A certa altura, quando voava para leste a 35.000 pés (cerca de 11 quilómetros), o piloto relatou turbulência, formação de gelo e precipitação, solicitando autorização para subir mais 2.000 pés (cerca de 610 metros).

"Temos gelo leve e transparente, controlável, e turbulência moderada", disse o piloto aos controladores, segundo o relato descrito pela agência Associated Press. Mas depois a situação a bordo agravou-se e, após solicitar autorização para subir, o piloto declarou emergência. “Estamos a descer a 8.000 pés – mayday, mayday – estamos a descer a 10.000 pés por minuto”, comunicou o piloto pelo rádio, dando conta da perda de altitude. “Estamos em condição de excesso de velocidade, descendo a 20.000 pés por minuto”, comunicou o piloto via rádio. “Vamos embater contra o solo”, constatou.

O Learjet 60 despenhou-se a grande velocidade e explodiu numa bola de fogo, mito perto de casas e de uma estrada. No chão ficou uma enorme cratera, não havendo indícios de que tenha atingido alguém no solo. A estrada foi fechada ao trânsito e cerca de 600 pessoas foram evacuadas das proximidades.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.