Agnieszka Bieńczyk-Missala
Agnieszka Bieńczyk-MissalaPaulo Spranger
Internacional

“Para a Polónia, uma guerra com a Rússia seria uma questão existencial”

Vice-reitora da Universidade de Varsóvia, diretora do Departamento de Estudos Estratégicos e Segurança Internacional, Agnieszka Bieńczyk-Missala esteve em Portugal para o Estoril Political Forum.
Leonídio Paulo Ferreira
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