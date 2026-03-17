O hospital localiza-se perto da antiga base da NATO em Cabul, Camp Phoenix.
O hospital localiza-se perto da antiga base da NATO em Cabul, Camp Phoenix.EPA/SAMIULLAH POPAL
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Paquistão acusado de matar mais de 400 afegãos em bombardeamento a hospital

Militares paquistaneses e talibãs afegãos com versões contraditórias sobre explosão em centro de recuperação para toxicodependentes.
César Avó
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