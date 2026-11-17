Em vídeo divulgado pela agência Reuters, imagens do momento mostram o papa, de 71 anos, a levar a mão ao rosto e a esfregar a região próxima de um olho depois de ser atingido pelo objeto. De acordo com a mesma fonte, no entanto, Leão XIV não apresentou sinais de ferimentos e prosseguiu normalmente com a cerimónia.

É habitual que os fiéis lancem terços e outros objetos na direção do papamóvel para que sejam abençoados e o pontífice, aliás, já tornou-se conhecido pela destreza com que apanha presentes lançados pela multidão, incluindo peluches e bandeiras. Desta vez, no entanto, não reagiu a tempo.