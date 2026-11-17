Papa Leão XIV atingido no rosto por terço lançado por fiel durante visita ao Peru
O papa Leão XIV foi atingido no rosto por um terço lançado por um fiel enquanto saudava a multidão a bordo do papamóvel, na segunda-feira (16), em Lima, no Peru. O incidente aconteceu durante a chegada do pontífice à base aérea de Las Palmas, onde celebrou a última missa da sua viagem de 12 dias pela América do Sul.
Em vídeo divulgado pela agência Reuters, imagens do momento mostram o papa, de 71 anos, a levar a mão ao rosto e a esfregar a região próxima de um olho depois de ser atingido pelo objeto. De acordo com a mesma fonte, no entanto, Leão XIV não apresentou sinais de ferimentos e prosseguiu normalmente com a cerimónia.
É habitual que os fiéis lancem terços e outros objetos na direção do papamóvel para que sejam abençoados e o pontífice, aliás, já tornou-se conhecido pela destreza com que apanha presentes lançados pela multidão, incluindo peluches e bandeiras. Desta vez, no entanto, não reagiu a tempo.
O episódio ocorreu na despedida do Peru, país onde Leão XIV viveu durante cerca de duas décadas. A missa reuniu aproximadamente 1,5 milhões de pessoas e encerrou a viagem apostólica que passou também pelo Uruguai e pela Argentina.
Na cerimónia, o papa agradeceu a hospitalidade dos peruanos e reafirmou a ligação ao país, que considera a sua segunda pátria. Confira mais detalhes na reportagem da jornalista do DN, Susana Salvador.