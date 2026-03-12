Orbán prossegue campanha contra Kiev e diz que família foi ameaçada por ucranianos

O primeiro-ministro da Hungria acusou os ucranianos de planearem um ataque contra a sua família, em mais um capítulo das crescentes tensões entre Budapeste e Kiev e que têm como pano de fundo a campanha para as eleições legislativas da Hungria marcadas para 12 de abril e que poderão colocar um ponto final aos 16 anos de governo do Fidesz.Num vídeo que divulgou na quarta-feira à noite no Instagram, Viktor Orbán aparece alegadamente a falar ao telefone com as filhas, parecendo estar emocionado. “Tenho a certeza de que vão ver nos noticiários que os ucranianos ameaçaram não só a mim, mas a vocês também”, disse, acrescentando. “Os meus filhos e os meus netos. Temos de levar isto a sério, mas não podemos ter medo.”De acordo com o Guardian, o líder húngaro estará aparentemente a responder às palavras de Hrihoriy Omelchenko, um antigo político que esteve no serviço de segurança ucraniano SBU, que ameaçou Orbán numa entrevista esta semana, sugerindo que os grupos paramilitares poderiam caçar Orbán se este não mudasse a sua posição anti-Ucrânia. Também Volodymyr Zelensky tem trocado farpas publicamente com o primeiro-ministro húngaro, tendo dito recentemente que poderia “dar o endereço desta pessoa às nossas forças armadas”, um comentário que não caiu bem junto dos aliados europeus.Orbán, que vê há meses as sondagens a dar a vitória ao Tisza de Péter Magyar, declarou a Ucrânia como inimiga da Hungria, numa tentativa de ganhar apoio entre os eleitores e conseguir manter-se no poder. “As opções nas próximas eleições húngaras são claras: um governo pró-Ucrânia apoiado por Bruxelas ou um governo patriótico que esteja ao lado do povo húngaro. Abril está a chegar rapidamente e o futuro da Hungria será decidido”, escreveu Viktor Orbán no X na quarta-feira à noite. Esta quinta-feira, 12 de março, segundo a AP, o chefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyás, anunciou que está a decorrer um processo de desclassificação de um relatório de segurança nacional que comprovará que Péter Magyar recebeu financiamento ilegal da Ucrânia, adiantando que este será divulgado “num futuro próximo”. Acusações que já foram negadas pelo líder do Tisza..Bruxelas condena declarações de Zelensky sobre Orbán.Orbán fura plano de empréstimo à Ucrânia e veta sanções contra a Rússia