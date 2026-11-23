Os ataques de Israel contra o pessoal médico na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental aumentaram de forma “drástica” após 07 de outubro de 2023, segundo um relatório publicado esta segunda-feira, 23 de novembro, por uma ONG israelita.

“O que percebemos é que, quando se é paramédico e se está identificado como tal, isso acaba por causar problemas. Podem atacar-nos diretamente apenas por estarmos assinalados como paramédicos”, explicou à agência de notícias EFE Imran Anati, investigador da ONG Médicos pelos Direitos Humanos Israel (PHRI, na sigla em inglês), e autor do relatório, apresentado pela organização poucos dias antes da sua publicação na localidade palestiniana de Aqraba, no norte da Cisjordânia.

Numa sala da câmara municipal da localidade, Anati apresentou, juntamente com outros membros da PHRI e paramédicos palestinianos, os resultados do relatório intitulado “Chegar, prestar cuidados, sobreviver: os ataques de Israel contra ambulâncias, profissionais de saúde e serviços de emergência na Cisjordânia”.

Anati destacou os elementos que diferenciam este relatório das agressões habituais de israelitas contra palestinianos na Cisjordânia ao longo de décadas, sublinhando que os “soldados israelitas e os colonos atuam ao mesmo nível ao não permitirem que a comunidade palestiniana exista”.

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam um aumento acentuado dos ataques ao sistema de emergência médica na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental: de 93 agressões em 2022 para 233 em 2025. A OMS sublinha ainda que cada incidente registado pode incluir vários ataques de natureza diferente.

Segundo o relatório da PHRI, esta situação conduziu à erosão do princípio da neutralidade médica através de três padrões de agressão: o aumento dos bloqueios e das restrições à circulação nas estradas, os ataques diretos às equipas médicas e a normalização da humilhação e da intimidação dos profissionais de saúde.

“Uma vez destruíram a minha ambulância. Todos os vidros: as janelas e o vidro traseiro ficaram reduzidos a estilhaços. A carroçaria também sofreu vários danos; em diversos pontos, atiraram pedras contra o veículo”, contou à EFE o paramédico Bashar Qariuti. Os colonos chegaram mesmo a tentar incendiar a viatura, explicou.

“Enquanto seguia para Aqraba, lançaram engenhos incendiários contra a ambulância com a intenção de a queimar”, acrescentou.

Qariuti recorda que a sua vida esteve em perigo em cinco ocasiões devido a ataques diretos enquanto trabalhava, mas sublinha que foi um dos seus colegas de ambulância quem acabou por perder a vida. Trata-se de Mohamed Awad, da Crescente Vermelha Palestiniana, morto por disparos de colonos israelitas em abril de 2024.

Aos ataques diretos soma-se o complexo sistema de postos de controlo militares e portões geridos arbitrariamente pelo Exército israelita e, por vezes, pelos colonos na Cisjordânia.

Estes obstáculos dificultam a circulação da população palestiniana local e, no caso das ambulâncias, fazem com que os paramédicos percam tempo crucial para responder a emergências.

Dados das Nações Unidas indicam que os obstáculos à circulação neste território passaram de 642 em junho de 2023 para 925 em dezembro de 2025.

“Chegámos a um posto de controlo com um doente ferido que estava a perder muito sangue. O soldado israelita começou a telefonar a oficiais superiores para lhes perguntar o que deveria fazer. Fizeram-nos esperar dez minutos [...] foram os dez minutos mais longos da minha vida”, relata no relatório uma enfermeira, Rana.

O documento descreve ainda o impacto psicológico de trabalhar sob este nível de violência.

“Suportámos tantas agressões, tantas experiências traumáticas [...] coisas capazes de esmagar montanhas e, ainda assim, continuamos em frente”, resume Qariuti.

Os paramédicos entrevistados pela PHRI afirmam sofrer de ansiedade persistente, exaustão, perda de controlo e insónias. Além disso, as suas relações pessoais são afetadas, já que muitos optam por não contar às famílias aquilo que vivem para não as preocupar.

“Não existe uma distinção clara entre o trabalho e o lar, porque são voluntários nos mesmos espaços onde vivem: locais marcados por postos de controlo, restrições e violência”, alerta o relatório.