OMS afasta surto de maiores dimensões, confirma nove casos de hantavírus e admite que possam surgir mais

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) anunciou esta terça-feira que "está a acompanhar de perto o surto de hantavírus em curso associado a um navio de cruzeiro, em coordenação com outros organismos da UE"."A EMA, através da sua Task Force de Emergência, está pronta para apoiar o desenvolvimento e a avaliação regulamentar de vacinas e terapêuticas para os hantavírus", refere o organismo, em comunicado, indicando que, "atualmente, não existem tratamentos antivirais ou vacinas autorizados para o hantavírus".Recorda que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) "classifica o risco para a população em geral na Europa como muito baixo". O vírus identificado no surto do navio de cruzeiro MV Hondius foi o do hantavírus dos Andes, "o único que pode ser transmitido de pessoa para pessoa, exigindo normalmente um contacto próximo e prolongado", refere a EMA.