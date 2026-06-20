Oito portugueses em resort de luxo que ardeu na República Dominicana

Oito portugueses estavam instalados no resort de luxo Viva Wyndham Dominicus Beach, que foi consumido pelas chamas na República Dominicana na sexta-feira, 19 de junho, num incêndio em que morreu uma turista italiana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informou este sábado que a Embaixada de Portugal na Cidade do México, assim como o Cônsul Honorário naquela região, estão a acompanhar de perto a situação dos oito cidadãos portugueses."Todos se encontram bem de saúde. Está a decorrer o processo de realojamento de forma a assegurar o seu regresso a Portugal nas condições adequadas", diz o MNE numa nota publicada nas redes sociais.Uma turista italiana de 46 anos morreu neste incêndio de grandes dimensões no resort de luxo em Bayahibe.Quase 1700 hóspedes desta unidade hoteleira situada à beira-mar tiveram de ser evaquados devido às chamas e três deles tiveram de receber assistência hospitalar.A origem do incêndio ainda é desconhecida..Uma turista morre em incêndio em resort de luxo na República Dominicana