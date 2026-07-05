Oito pessoas baleadas, incluindo quatro crianças, em Nova Iorque

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas no final do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos em Nova Iorque, segundo avança a ACB News, este domingo, 5 de julho.A polícia respondeu a um alerta para disparo de tiros no bairro de Brooklin às 22h37 locais, havendo a registar oito feridos, dos quais dois homens, com 33 e 37 anos, duas mulheres, com 21 e 25 anos, e quatro crianças, com 6, 7, 12 e 14 anos.De acordo com a ABC News, uma mulher de 21 anos está em estado grave, e todas as restantes vítimas encontram-se em situação estável.A polícia recuperou a arma utilizada no tiroteio, mas ainda não efetuou qualquer detenção.