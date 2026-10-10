Obama em Lisboa: "Precisamos de mais líderes jovens porque líderes velhos não sabem como usar o telemóvel"

Foi uma Meo Arena cheia que recebeu Barack Obama nesta tarde de sábado. De fato cinzento e sem gravata, o antigo presidente dos EUA veio falar de liderança e resiliência e deixou uma mensagem clara: num mundo em mudança acelerada, "precisamos de mais líderes jovens porque os líderes velhos não sabem como usar o telemóvel". Choveram aplausos.

Orador principal na sexta edição do Game Changers Forum, em Lisboa, Obama sublinhou a importância de incutir "ética, valores, regras e respeito pelos outros" às novas gerações de líderes. Um trabalho que desenvolve não só na Fundação Obama, mas agora também através do Centro Presidencial Barack Obama, inaugurado em junho em Chicago.

"O mundo está mais pequeno e mais rápido. Historicamente, quando há grande disrupções, as pessoas sentem-se inseguras", recordou o antigo presidente, que partilhou o palco com Ricardo Parreira, fundador e ex-CEO da PHC Software, esta tarde no papel de moderador. E deixou o alerta: "Nessas alturas, as pessoas tendem a cair no radicalismo, no sectarismo".

Diante de uma plateia onde se viam algumas T-Shirts com o seu rosto, incluindo a imagem que se tornou mundialmente famosa nos cartaz com o slogan Yes We Can, Obama lembrou que a democracia é um regime muito recente se pensarmos na História da Humanidade. E que por isso é tão importante reafirmá-la e defendê-la.

"O radical na democracia é que todos são iguais aos olhos da lei. Todos temos votos, todos temos dignidade".

Sem nunca pronunciar o nome de Donald Trump, o seu sucessor na Casa Branca, Obama foi mesmo assim dizendo que "há uma força nos nossos países para recuperar as velhas castas", sublinhando que "nos EUA vende-se a ideia de 'verdadeiros americanos'", ou seja, de um regresso aos tempos em que "os negros estavam calados e as mulheres ficavam na cozinha".

Mas Obama também não poupou os liberais e a esquerda no geral, que acusou de serem muitas vezes "tecnocráticos e burocráticos" quando as pessoas procuram respostas às suas preocupações do dia. Perante o descontentamento das pessoas, não só "temos de ter novas instituições que funcionem mais depressa" como a esquerda não pode limitar-se a "falar de ideais bonitos mas muitas vezes sem conseguir apresentar soluções".

Filho de um queniano e de uma americana branca do Kansas, Obama fez história em 2008 ao tornar-se no primeiro afro-americano eleito presidente dos EUA. Nascido no Havai, criado pela mãe e pelos avós maternos, Obama passou ainda parte da infância na Indonésia depois de a mãe se mudar para esse país com o segundo marido. Aluno brilhante, foi o primeiro presidente negro da Harvard Law Review. Formado em Direito, foi durante um estágio num escritório de advogados em Chicago que conheceu a futura mulher, Michelle, que foi sua orientadora. Eleito para o Senado estadual do Illinois em 1996, oito anos depois ganha projeção nacional com o seu discurso na Convenção Nacional Democrata que confirma a escolha de John Kerry como candidato presidencial frente a George W. Bush.

Nesse mesmo ano é eleito para representar o Illinois no Senado federal. E apenas quatro anos depois protagonizou uma fulgurante corrida à presidência, durante a qual teve oportunidade de pôr em prática todos os seus dotes de orador em torno de uma mensagem de esperança e do slogan Yes We Can (Sim, podemos). Depois de derrotar a ex-primeira dama e senadora de Nova Iorque Hillary Clinton nas primárias democratas, viria a bater o veterano senador republicano John McCain nas urnas em novembro de 2008.

Em Lisboa, Obama começou por recordar que quando esteve na Casa Branca se rodeou de lusodescendentes. E enumerou: "O meu diretor político, o meu secretário da Energia, o fotógrafo", referindo-se a David Simas, Ernest Moniz e Pete Souza. E, "mais importante", disse, com um sorriso, os dois cães de água portugueses - Bo e Sunny.

Questionado sobre o que os líderes têm de perceber agora para garantir que a tecnologia, sobretudo a Inteligência Artificial, gera mais oportunidades do que cria desigualdades, Obama sublinhou que a mudança da IA "vai dar-se em dez anos, e não em 30 ou 50". O perigo disso é que "a tecnologia avança rapidamente, mas os governos e as sociedades mudam lentamente".

Perante este cenário, o homem que entre janeiro de 2009 e janeiro de 2017 se sentou na Sala Oval afirmou que "temos de criar um conjunto de regras para garantir a segurança" de todos. E para tal, é preciso começar pelos dois países mais poderosos do mundo: os EUA e a China. Uma tarefa difícil, sobretudo devido à "desconfiança" entre Washington e Pequim. Mas Obama não tem dúvidas: "temos de encontrar maneira de coordenar a regulação" entre EUA e China.

Olhando para os seus dois mandatos presidenciais, Obama recordou alguns dos momentos em que teve de tomar decisões difíceis. Um deles foi quando acabou por não ordenar um ataque à Síria mesmo depois de ter afirmado que o uso de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad ultrapassaria uma "linha vermelha".

"Quando era presidente, a maior parte das decisões que tomei não era óbvias. E tomei decisões que não foram as melhores para mim, politicamente, mas eram as melhores para o país". Quanto à Síria, recordou que "nos EUA o presidente não pode iniciar uma guerra sem aprovação do Congresso". A alusão ao presente não escapou ao público, que de novo recebeu as palavras de Obama com aplausos. Na altura, Obama autorizou ataques militares e operações aéreas na Síria, embora tenha evitado uma intervenção em larga escala contra o regime de Bashar al-Assad.

Neste sentido, o antigo presidente voltou à IA e ao facto de termos máquinas e algoritmos a tomar decisões em vez de humanos. "Pessoalmente acho que devíamos viver num mundo sem armas nucleares. Mas enquanto isso não acontece, não podemos ter uma máquina a decidir sobre lançar uma bomba nuclear. Tem de ser uma decisão humana e não só de uma pessoa, de várias", garantiu, insistindo que há ocasiões em que nenhuma tecnologia pode superar o discernimento e a capacidade de decisão humanas.