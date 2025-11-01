O último treino de kendo do embaixador Ota em Lisboa 

“Em 2023, participei pela primeira vez no Treino Nacional da Federação Portuguesa de Kendo. Fiquei profundamente impressionado com a dedicação e o entusiasmo com que tantos praticantes portugueses se entregavam ao treino. Depois de me juntar ao Clube de Kendo de Lisboa, continuei a sentir-me tocado pelo empenho e pela seriedade dos seus membros, o que me levou a decidir participar nos treinos sempre que os meus deveres oficiais o permitissem”, diz o embaixador Makoto Ota, que na sexta-feira, dia 31 de outubro, fez o seu último treino em Portugal, pois vai regressar ao Japão.“Ao longo deste tempo, compreendi ainda mais a força da paixão dos membros pelo kendo e o respeito profundo que têm pelas artes marciais tradicionais do Japão. Sinto que ganhei verdadeiros amigos do Japão aqui em Portugal. Fiquei também profundamente comovido e grato pelo treino de despedida especialmente organizado por ocasião da minha partida de Portugal. Desejo sinceramente que os praticantes de kendo — e também de outras artes marciais japonesas, como o judo, o karaté e o aikido — continuem a ser pontes de amizade, contribuindo para o fortalecimento das relações entre o Japão e Portugal”, acrescenta o embaixador, que apresentou credenciais ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a 12 de janeiro de 2023. Nesse ano, assinalaram-se os 480 anos da chegada dos primeiros portugueses ao Japão e numa entrevista publicada no DN pouco depois de assumir funções, Makoto Ota sublinhava que “o nosso encontro em 1543 é conhecido pela maioria dos japoneses através da escola, e há muito interesse por Portugal".Agora, prestes a deixar Lisboa, o embaixador completa esta mensagem de despedida, por ocasião do derradeiro treino de kendo por cá, dizendo que “durante a minha estada em Portugal, impressionou-me vivamente o grande carinho e a afinidade que muitos portugueses demonstram pelo Japão. Durante este período, o senhor primeiro-ministro Luís Montenegro visitou o Japão, elevando as relações bilaterais ao nível de Parceria Estratégica. No campo económico, o investimento mútuo entre os dois países tem vindo a aumentar, e conseguimos realizar numerosos eventos e espetáculos dedicados à cultura japonesa. Estou convicto de que esses progressos foram possíveis graças à afinidade natural entre os povos dos nossos dois países — uma afinidade bem representada pelos dedicados praticantes das artes marciais japonesas em Portugal”.Há dois anos, quase dia por dia, o DN publicou uma extensa reportagem com o treino do embaixador japonês no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. Esta arte marcial japonesa fascina quem assiste, dada toda a estética que a envolve. O kendo inspira-se nos antigos samurais, e se as katanas de metal foram substituídas pelas de bambu, o exigente código ético dos antigos guerreiros japoneses passou no essencial para os praticantes de hoje..Nessa reportagem, o DN deu voz a alguns dos praticantes portugueses que treinaram com o embaixador: "Pôs-nos completamente à vontade desde o primeiro momento. Disse que aqui não era um embaixador, era um de nós", contou então Luísa Lourenço, secretária-geral do Clube de Kendo Lisboa e instrutora. Já Miguel Godinho, Team Leader e também instrutor, elogiou igualmente o entusiasmo do diplomata por poder treinar com portugueses. E André Lúcio, que praticava então há nove anos esta arte marcial, confessou que nunca pensou ter "o privilégio de treinar com um kendoca japonês de alto nível numa base regular como agora acontece”.Cito aqui também aquilo que há dois anos disse Makoto Ota sobre a sua ligação a esta arte marcial japonesa: "Comecei quando tinha cerca de oito anos, quando os meus pais me incentivaram a praticar kendo. Compromissos académicos e profissionais afastaram-me do kendo durante muito tempo, mas nos últimos anos redescobri o seu encanto e retomei a prática. O objetivo final do kendo não é ganhar, mas aperfeiçoar o carácter de uma pessoa, começando e terminando com a cortesia, por exemplo. Acho que tem algo em comum com o espírito dos cavaleiros europeus".Numa cerimónia de despedida na sua residência oficial, dias antes deste último treino, o embaixador leu todo o discurso em português, terminando com a frase “espero voltar a encontrar-vos — em Portugal ou no Japão”. Também se aplica, claro, aos companheiros de treino de kendo.."O nosso encontro em 1543 é conhecido pela maioria dos japoneses através da escola, e há muito interesse por Portugal" .Quando amor ao kendo une portugueses e o embaixador japonês