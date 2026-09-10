A resposta ao ataque da Al-Qaeda naquele 11 de setembro de 2001 foi imediata: toda a redação mobilizada para uma edição histórica, afinal o mundo assistia em direto ao maior atentado terrorista. Assim que reabriram os aeroportos, o DN enviou repórteres para os EUA e para o Paquistão, neste caso com o objetivo de entrar no Afeganistão onde se escondia Bin Laden.
A resposta ao ataque da Al-Qaeda naquele 11 de setembro de 2001 foi imediata: toda a redação mobilizada para uma edição histórica, afinal o mundo assistia em direto ao maior atentado terrorista. Assim que reabriram os aeroportos, o DN enviou repórteres para os EUA e para o Paquistão, neste caso com o objetivo de entrar no Afeganistão onde se escondia Bin Laden.
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O ‘império’ contra-atacou mas o mundo nunca mais foi o mesmo

Destruição das Torres Gémeas mostrou que nem a mais poderosa das nações é invulnerável. Combater jihadismo mantém-se, mas a prioridade para EUA é contrariar China.
Leonídio Paulo Ferreira
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