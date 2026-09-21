Novos atrasos e cancelamentos de voos no Reino Unido. Companhias aéreas exigem novas medidas
Um problema técnico causou atrasos e cancelamentos de voos pela segunda vez em duas semanas no Reino Unido.
Dezenas de voos foram cancelados e outros sofreram atrasos significativos após uma falha na manhã desta segunda-feira, 21 de setembro, no Serviço Nacional de Tráfego Aéreo (NATS), desta feita no seu segundo centro de controlo em Prestwick, em Glasgow, na Escócia.
A falha, que afetou sobretudo a Escócia, a Irlanda do Norte e o norte de Inglaterra, foi corrigida por volta das 10h30, mas só depois de companhias aéreas como a British Airways e a easyJet terem sido obrigadas a cancelar voos.
Um porta-voz da NATS disse que a empresa estava a "trabalhar com os aeroportos e as companhias aéreas para suspender com segurança as regulamentações de tráfego aéreo o mais rapidamente possível, a fim de minimizar quaisquer transtornos adicionais" e pediu desculpa pelo incómodo, referindo que o problema "não estava relacionado com o sucedido há duas semanas".
Apesar da solução relativamente rápida, pelo menos 200 partidas e chegadas dos aeroportos do Reino Unido deveriam ser cancelados até ao final do dia de segunda-feira, segundo a empresa de análise Cirium.
A secretária britânica dos Transportes, Heidi Alexander, publicou nas redes sociais pouco depois das 10h30, a informar que o problema técnico mais recente tinha sido resolvido.
“Sei que isto será extremamente frustrante para os passageiros após o problema anterior. Pode haver alguns atrasos enquanto os sistemas são reiniciados”, escreveu.
Já as companhias aéreas exigiram "ação e responsabilização" em relação aos serviços de controlo de tráfego aéreo do Reino Unido.
Este incidente ocorreu menos de duas semanas depois de um grave problema no centro de controlo da NATS, em Inglaterra, ter afetado as viagens de centenas de milhares de passageiros, e apenas três dias depois de a empresa ter prometido “melhorar continuamente o serviço essencial" que presta.
A NATS afirmou que o incidente desta segunda-feira foi causado por um problema de conectividade no seu centro de Prestwick.
Em julho do ano passado, um "problema relacionado com o radar" causou uma falha no controlo de tráfego aéreo que interrompeu as viagens de milhares de passageiros e obrigou ao cancelamento de mais de 160 voos.
Um maior incidente, em agosto de 2023, afetou mais de 700 mil passageiros quando os voos foram cancelados em todo o Reino Unido depois de um "plano de voo desonesto" ter provocado uma falha no sistema.