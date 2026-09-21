Novos atrasos e cancelamentos de voos no Reino Unido. Companhias aéreas exigem novas medidas

Um problema técnico causou atrasos e cancelamentos de voos pela segunda vez em duas semanas no Reino Unido.

Dezenas de voos foram cancelados e outros sofreram atrasos significativos após uma falha na manhã desta segunda-feira, 21 de setembro, no Serviço Nacional de Tráfego Aéreo (NATS), desta feita no seu segundo centro de controlo em Prestwick, em Glasgow, na Escócia.

A falha, que afetou sobretudo a Escócia, a Irlanda do Norte e o norte de Inglaterra, foi corrigida por volta das 10h30, mas só depois de companhias aéreas como a British Airways e a easyJet terem sido obrigadas a cancelar voos.

Um porta-voz da NATS disse que a empresa estava a "trabalhar com os aeroportos e as companhias aéreas para suspender com segurança as regulamentações de tráfego aéreo o mais rapidamente possível, a fim de minimizar quaisquer transtornos adicionais" e pediu desculpa pelo incómodo, referindo que o problema "não estava relacionado com o sucedido há duas semanas".

Apesar da solução relativamente rápida, pelo menos 200 partidas e chegadas dos aeroportos do Reino Unido deveriam ser cancelados até ao final do dia de segunda-feira, segundo a empresa de análise Cirium.

A secretária britânica dos Transportes, Heidi Alexander, publicou nas redes sociais pouco depois das 10h30, a informar que o problema técnico mais recente tinha sido resolvido.

“Sei que isto será extremamente frustrante para os passageiros após o problema anterior. Pode haver alguns atrasos enquanto os sistemas são reiniciados”, escreveu.