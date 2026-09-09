Aeroportos do Reino Unido vivem segundo dia de caos. Nove voos de Portugal para Londres são cancelados

Pelo menos 250 voos foram cancelados esta quarta-feira, 9 de setembro, no Reino Unido, devido a uma falha técnica no sistema de processamento da operadora de controlo de tráfego aéreo NATS, que atinge os principais aeroportos do país desde o dia anterior.

De Portugal, nove ligações aéreas, dos aeroportos de Lisboa e Faro, que sairiam para a capital, Londres, estão entre os cancelamentos desta manhã.

O problema já tinha obrigado ao cancelamento de cerca de 1300 voos. O sistema chegou a ser reparado, mas volta agora a falhar. Os dados mais recentes do portal de monitorização FlightRadar24 indicam que, até ao início desta manhã, tinham sido cancelados 246 voos em Heathrow, o maior aeroporto do país e o mais movimentado da Europa, e várias dezenas em Gatwick. A previsão é de que o número deve aumentar ao longo do dia.

Em Heathrow, no oeste de Londres, as companhias aéreas realocam aeronaves e tripulações, e, por isso, a adminstração pede aos passageiros que se dirijam aos terminais apenas se os seus voos estiverem confirmados. O aeroporto de Gatwick, a sul de Londres, alertou que o regresso completo às operações normais "levará tempo" e aconselhou os passageiros a contactar as empresas.