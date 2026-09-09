Aeroporto de Heathrow
Aeroporto de Heathrow
Internacional

Aeroportos do Reino Unido vivem segundo dia de caos. Nove voos de Portugal para Londres são cancelados

Falha técnica no sistema de controlo aéreo já obrigou ao cancelamento de mais de 1500 voos. Ministério dos Transportes abriu investigação.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Pelo menos 250 voos foram cancelados esta quarta-feira, 9 de setembro, no Reino Unido, devido a uma falha técnica no sistema de processamento da operadora de controlo de tráfego aéreo NATS, que atinge os principais aeroportos do país desde o dia anterior.

De Portugal, nove ligações aéreas, dos aeroportos de Lisboa e Faro, que sairiam para a capital, Londres, estão entre os cancelamentos desta manhã.

O problema já tinha obrigado ao cancelamento de cerca de 1300 voos. O sistema chegou a ser reparado, mas volta agora a falhar. Os dados mais recentes do portal de monitorização FlightRadar24 indicam que, até ao início desta manhã, tinham sido cancelados 246 voos em Heathrow, o maior aeroporto do país e o mais movimentado da Europa, e várias dezenas em Gatwick. A previsão é de que o número deve aumentar ao longo do dia.

Em Heathrow, no oeste de Londres, as companhias aéreas realocam aeronaves e tripulações, e, por isso, a adminstração pede aos passageiros que se dirijam aos terminais apenas se os seus voos estiverem confirmados. O aeroporto de Gatwick, a sul de Londres, alertou que o regresso completo às operações normais "levará tempo" e aconselhou os passageiros a contactar as empresas.

A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, membro do Partido Trabalhista, convocou o CEO da NATS, Martin Wolfe, para uma reunião. Wolfe pediu desculpa pelo impacto da interrupção, que afetou dezenas de milhares de passageiros, e indicou que está em curso uma investigação.

A NATS, operadora britânica de controlo de tráfego aéreo, 49% estatal, presta serviços em 15 aeroportos do Reino Unido, incluindo Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo e Glasgow.

Aeroporto de Heathrow
Lisboa perde passageiros no metro e no aeroporto enquanto o Porto cresce nos dois
Aeroporto de Heathrow
Governo prorroga até final do ano prazo para concluir privatização da TAP
Reino Unido
Aeroportos
Aeroporto de Heathrow
aeroporto de Gatwick
Diário de Notícias
www.dn.pt