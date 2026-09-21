Voos suspensos em aeroportos da Costa Leste dos EUA devido a corte acidental num cabo de fibra ótica

A Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu esta segunda-feira, 21 de setembro, voos em aeroportos movimentados da Costa Leste, como Nova Iorque, Filadélfia e Boston, devido a um corte acidental num cabo de fibra ótica numa obra em Nova Jérsia.

Foram emitidas restrições de voo para os aeroportos John F. Kennedy e LaGuardia, em Nova Iorque, assim como um aeroporto Teterboro, Nova Jersey, devido à chegada de 130 líderes mundiais e dezenas de ministros a Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, disse aos jornalistas que um cabo de fibra ótica de reserva tinha sido cortado acidentalmente por uma equipa de construção em Nova Jérsia.

Um novo circuito estará operacional em breve, garantiu o responsável, sem esclarecer quando é que as restrições de voo serão levantadas.

O FlightAware, um site de rastreio de voos, informou que mais de 600 voos (mais de 20% do que estava previsto) em Newark e Filadélfia sofreram atrasos no Controlo de Aproximação por Radar Terminal de Filadélfia (TRACON).

O site de rastreamento de voos Flightradar24 informou que os voos estavam a sofrer atrasos de, em média, 112 minutos em Newark.

O problema obrigou também ao desvio de vários voos para outros aeroportos.

Newark é um importante hub da United Airlines, enquanto Filadélfia é um hub da American Airlines.

Em maio do ano passado, a instalação que controla o tráfego aéreo de partidas e chegadas do aeroporto de Newark sofreu uma série de interrupções significativas nas comunicações.

Também em 2025, uma interrupção nas telecomunicações afetou as comunicações e os displays de radar no TRACON de Filadélfia.

Igualmente no ano passado, o Congresso aprovou um investimento de 12,5 mil milhões de dólares (cerca de 10,9 mil milhões de euros) ara modernizar o sistema de controlo de tráfego aéreo e aumentar a contratação de controladores, após décadas de reclamações sobre congestionamento aeroportuário, atrasos de voos e problemas tecnológicos.