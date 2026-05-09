Novo primeiro-ministro húngaro promete servir e não governar o país

O novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, prometeu este sábado, 9 de maio, “servir” a Hungria e não “governar” como um monarca, após ser empossado perante o parlamento, na sequência da vitória esmagadora nas eleições legislativas contra o ultranacionalista Viktor Orbán."Não reinarei sobre a Hungria, mas servirei o meu país. Servi-lo-ei enquanto os meus serviços forem úteis e a nação precisar deles", disse, sublinhando que "milhões de pessoas escolheram a mudança" após 16 anos com Viktor Orbán como primeiro-ministro.Na sessão inaugural do novo parlamento, o conservador pró-europeu Péter Magyar foi eleito primeiro-ministro, com 140 votos a favor, 54 contra e uma abstenção..Da aproximação à UE ao custo de vida: o que os húngaros esperam do governo de Péter Magyar