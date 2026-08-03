Nova sondagem mostra porque imigração continua a ser tema importante para Trump entre os Republicanos

Uma nova sondagem mostra que a imigração continua a ser uma tema importante para Donald Trump entre os republicanos. O assunto é considerado mais essencial do que a economia norte-americana ou a guerra com o Irão, de acordo com uma nova sondagem da AP-NORC.A nova sondagem do Centro de Investigação de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC constatou que Trump não está a receber um apoio entusiasta da maioria dos americanos em relação à sua abordagem à imigração, aprovada apenas por 39% dos adultos norte-americanos, uma descida face aos 49% registados no início do seu segundo mandato.Ainda assim, cerca de oito em cada dez republicanos continuam a aprovar a forma como Trump está a lidar com a imigração. A fatia é muito significativa, mas que representa uma ligeira queda em relação ao início do segundo mandato, quando cerca de nove em cada dez republicanos aprovavam. Este apoio mantem-se relativamente estável mesmo depois de três pessoas terem sido mortas em confrontos com o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em menos de uma semana em julho. Os republicanos também são mais propensos a aprovar a forma como Trump está a lidar com a imigração do que como está a gerir a economia ou o conflito com o Irão.Em termos gerais, a popularidade do presidente dos Estados Unidos tem vindo a cair desde que assumiu o cargo no ano passado, mas os resultados desta sondagem mostram que a política de imigração teve um impacto moderado nessa queda, enquanto a atuação de Trump em relação ao Irão tem tido um impacto mais significativo nesse declínio.A maioria dos norte-americanos, no entanto, diz que o líder da Casa Branca foi longe demais no que diz respeito à utilização de abordagens de trânsito para encontrar e prender imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Por outro lado, os republicanos foram menos propensos a considerar estas medidas como excessos.Já a aprovação à forma como Trump tem lidado com a economia continua baixa, com 32% dos adultos nos Estados Unidos a aprovar, um valor inferior aos 40% do início do seu segundo mandato e ma mudança em relação ao seu primeiro mandato presidencial, quando a economia era um assunto mais importante para Trump. Nesse período, a taxa de aprovação mais baixa em relação à economia foi de 40%, em dezembro de 2017.Aproximadamente sete em cada dez republicanos aprovam a forma como Trump está a lidar com a economia, um valor em linha com a percentagem de republicanos que aprovam o desempenho geral como presidente, mas ligeiramente inferior aos 78% que o aprovavam no início do segundo mandato.Outro tema que nunca foi um porte forte para Trump é a saúde. Apenas cerca de três em cada 10 norte-americanos aprovam a forma como o presidente está a lidar com os cuidados de saúde, em linha com a sondagem anterior, de dezembro, mas tem havido uma recuperação entre o eleitorado republicano, uma vez que agora 71% aprovam a forma como Trump está a lidar com a saúde, em comparação com os 59% da sondagem de dezembro..Trump já escolheu um novo nome para liderar o ICE: é um antigo fuzileiro e ex-polícia de Oklahoma .Donald Trump alarga rusgas contra imigrantes ilegais a Chicago e Nova Iorque