Norte-americanos vão dominar administração do TikTok nos EUA

As negociações em curso com a China preveem que seis dos sete membros do conselho de administração da aplicação de vídeos TikTok nos Estados Unidos da América sejam norte-americanos, afirmou este sábado, 20 de setembro, a Casa Branca.De acordo com a Agência France-Presse, a porta-voz da presidência Karoline Leavitt declarou ao canal de televisão Fox News que "o TikTok será maioritariamente detido por norte-americanos nos Estados Unidos. Haverá sete membros no conselho de administração, dos quais seis serão norte-americanos".A responsável acrescentou que "os dados e a privacidade serão supervisionados por uma das melhores empresas de tecnologia norte-americanas, a Oracle, e o algoritmo também será controlado pelos Estados Unidos".A mesma fonte disse que "todos esses elementos já fazem parte de um acordo" entre as partes, que agora "só precisa ser finalizado"."Acredito que isso acontecerá nos próximos dias", acrescentou.Na sexta-feira, 19, o Presidente Donald Trump afirmou, após um telefonema com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, que a assinatura de um acordo sobre o TikTok poderia agora ser "uma simples formalidade".Pequim, no entanto, não deu qualquer indicação nesse sentido após a conversa entre os dois chefes de Estado.Sobre o TikTok, o líder chinês limitou-se a apelar aos Estados Unidos para que "ofereçam um ambiente negocial aberto, justo e não discriminatório às empresas chinesas que investem nos Estados Unidos".Essas negociações começaram depois da publicação de uma lei norte-americana a proibir a plataforma nos Estados Unidos, em nome da segurança nacional.No entanto, desde o seu regresso ao poder, Donald Trump tem procurado encontrar uma solução para manter a aplicação em funcionamento, através da transferência das operações do TikTok nos EUA para um consórcio de investidores norte-americanos, entre os quais está o seu aliado Larry Ellison, presidente da Oracle.Donald Trump acredita que o TikTok o ajudou a aumentar a sua popularidade entre os jovens norte-americanos durante a última campanha presidencial.Segundo informações veiculadas na sexta-feira pelo Wall Street Journal, o Governo norte-americano espera receber uma comissão de vários biliões de dólares pelo seu papel de intermediário nas negociações.