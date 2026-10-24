”No sniper finlandês Simo há algo de heroico, de mitológico e de propagandístico”

Comecemos por Simo Häyhä, protagonista deste Os Guerreiros de Inverno. Por que é este sniper uma figura tão excecional, não só na Finlândia, mas também a nível internacional?

Em primeiro lugar, por causa da sua origem. Simo não é um assassino, não é um homicida. É um agricultor que cuida da família, da quinta e da floresta. As suas presas são os lobos e os ursos que atacam os animais dele. Um dia, descobre que os lobos e os ursos mudaram: agora chamam-se russos e estão a atacar o seu país. Então terá de se tornar soldado. Quando se escreve um livro, procura-se um herói, e é preciso elevá-lo, sublimá-lo: ele é pequeno e vai tornar-se gigantesco. Normalmente é preciso inventá-lo, porque os heróis são raríssimos. Aqui, eu tinha diante de mim a própria imagem de um herói: um agricultor que se tornou o pesadelo de toda a Rússia. Um país pequeno, com 3 milhões de habitantes, e dentro dele Simo, que vai assustar 171 milhões de pessoas num país do tamanho de um continente. O que também é muito interessante é que usava uma espingarda de caça, não uma arma de sniper, e não usava mira telescópica, por causa do reflexo do sol. Inventou as primeiras técnicas do atirador de elite: punha neve na boca, para que o vapor da respiração não o denunciasse, e cinza no cano da arma, para evitar o reflexo do sol. Com uma espingarda de caça matou 542 russos. Há atiradores que mataram mais, mas Simo foi um dos primeiros. É por isso que é o atirador de elite mais famoso do mundo.

Fez realmente Simo a diferença na linha da frente, na Guerra de Inverno de 1939-1940, ou foi sobretudo o medo gerado nos russos, alimentado pela propaganda finlandesa, que teve impacto?

Isso é muito interessante. Há sempre propaganda. Se Simo mata alguém, conta-se a história: estava frio, estava sozinho, havia 50 inimigos à frente dele. Mesmo quando um país é atacado, faz propaganda. A Ucrânia faz propaganda, a Rússia faz propaganda, porque a guerra não se trava só no campo de batalha, mas também nas cidades, nos governos, na imprensa, na rádio. A guerra precisava de ser contada como heroica. Mas, mesmo com a propaganda, Simo não deixa de ser uma figura incrível. Fez disparos que hoje são considerados impossíveis: sem mira telescópica, acertava a 500 metros. Quando estive na Lapónia finlandesa, na neve, aluguei uma pequena cabana, virei-lhe as costas e caminhei 500 metros. Quando me voltei, já não conseguia ver a cabana. E Simo acertava a essa distância. Conseguia ficar deitado na neve durante horas. Eu experimentei e aguentei 15 minutos. É um herói, mas é quase um mito, quase uma lenda, e na palavra mito há algo de sobrenatural. Há nele algo de heroico, de mitológico e de propagandístico. É uma mistura dos três.

Outra personagem interessante é Aarne Juutilainen, um militar profissional, essencial para guiar soldados que eram civis armados?

Sim, porque precisamos sempre de um chefe. O Exército não tem uma estrutura horizontal; é vertical. Juutilainen não é o melhor chefe, é um pouco louco. É aquilo a que se chama um cão de guerra: pessoas que vivem em harmonia com o caos e com a violência. Quando as coisas explodem, quando há tiros por todo o lado, enquanto nós estaríamos a tremer, Juutilainen mantém a mão firme. Em tempo de paz, não sabemos o que fazer com estas pessoas. Mas, em tempo de guerra, os cães raivosos tornam-se muito importantes. Quando Juutilainen dizia “ao ataque”, ia com os soldados. Era um chefe, mas também um líder dos seus homens. E o incrível, para mim, numa visão mais pessoal, é que Juutilainen foi legionário. Serviu na Legião Estrangeira francesa, em Marrocos, e ao fim de cinco anos obteve a nacionalidade francesa. O meu avô também foi legionário em Marrocos. Eu não sabia disso antes de ir à Finlândia. Um dia liguei ao meu pai e disse-lhe: “Conheci alguém incrível. Chama-se Juutilainen, chamam-lhe o Terror de Marrocos.” E o meu pai respondeu: “Mas o teu avô também foi legionário em Marrocos.” Enviei-lhe uma fotografia de Juutilainen, o meu pai vasculhou as caixas e encontrámos fotografias do meu avô e de Juutilainen. O mais louco é que se pode contar qualquer história em qualquer país: se puxarmos o fio à meada o suficiente, encontramos sempre um primo, um avô, porque o mundo é feito de movimentos de populações. A minha família é francesa há 80 anos; os Norek, em França, são um fenómeno muito recente. É graças ao meu avô que somos franceses. E foi também graças a ele, por se ter cruzado com Juutilainen, que tive coragem de terminar este livro, porque, ao contar esta história, estava também a contar uma parte da minha.

O que é verdade e o que é ficção no livro?

Absolutamente tudo é verdade. Se alguém vira à esquerda na página 230, é porque nos livros de História vira à esquerda. Trabalhei com historiadores, entre eles um francês e um finlandês que como que torturei durante dois anos. Depois, soldados, atiradores, veteranos, finlandeses que me abriram as suas casas e as suas caixas e me disseram: “Aqui estão todas as fotografias, todas as cartas.” Durante um ano e meio não fiz mais nada senão pesquisar. Tudo no livro é verdade, porque esta não é a minha história, não são os meus irmãos de armas, não é a minha herança. Se me dedico à História da Finlândia, sou obrigado a contar apenas a verdade. No entanto, sou um romancista policial e tenho uma forma particular de contar histórias: frases e capítulos relativamente curtos, uma narrativa que lembra um romance de aventuras ou um policial. Não escrevo como um historiador. Escrevo como um showman, para prender o leitor. Consegui fundir as duas coisas: um livro de História, mas envolvente. E, por se tratar de guerra, precisei também de poesia, de lirismo, porque senão seria apenas uma história de explosões, tiros e morte. É também uma responsabilidade, porque esta guerra é quase fundadora para a Finlândia.