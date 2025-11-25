Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Depois da Ucrânia, finlandeses perceberam que já não precisavam da neutralidade. Mudou tudo numa noite”
Foto: Reinaldo Rodrigues
Internacional

“Depois da Ucrânia, finlandeses perceberam que já não precisavam da neutralidade. Mudou tudo numa noite”

Em Lisboa para uma conferência, o embaixador Markku Keinänen, antigo Representante Permanente da Finlândia na UE, falou ao DN dos 30 anos da adesão do seu país, da ameaça russa e do apoio à Ucrânia.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
