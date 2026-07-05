“Não queremos comunistas.” Trump desafia tempestade e faz do anticomunismo a bandeira dos 250 anos dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou na noite de 4 de julho (já madrugada de dia 5 em Lisboa) no National Mall, em Washington D.C., para assinalar o 250.º aniversário da Declaração de Independência do país, num evento marcado por um forte discurso de pendor anticomunista e patriótico. A intervenção, inicialmente ameaçada por um alerta de tempestade severa que forçou a evacuação temporária do recinto político, acabou por arrancar com cerca de duas horas e meia de atraso em relação ao horário previsto.Perante uma multidão que tinha antes sido retirada do local dada uma pesada trovoada, com relâmpagos constantes, Trump sublinhou a resiliência dos seus apoiantes, elogiando o facto de não se terem deixado dissuadir pelo mau tempo. "O relâmpago nunca vos irá parar", declarou o chefe de Estado, estimando que, apesar de muitos cidadãos terem sido obrigados a abandonar o local durante o alerta, cerca de 150 mil pessoas permaneceram no recinto para assistir às celebrações do Sestocentenário norte-americano.A “ameaça" vermelha a “travar de imediato”O núcleo político da intervenção de Donald Trump centrou-se numa retórica agressiva de oposição ao comunismo, que o governante descreveu como uma "ameaça" que deve ser travada de imediato. Recordando o seu discurso da noite anterior no Monte Rushmore, o Presidente assegurou que os EUA nunca se tornarão um Estado comunista."Não queremos comunistas no nosso país. Nunca funcionou e nunca funcionará", afirmou Trump sob fortes aplausos da assistência. Numa analogia direta, o líder norte-americano defendeu a necessidade de agir preventivamente contra esta ideologia: "Temos de parar uma ameaça como esta imediatamente e antes que ela comece. Tal como um cancro, temos de o extirpar primeiro."Trump aproveitou a presença de veteranos da Guerra da Coreia e de antigos opositores ao bloco soviético na Guerra Fria para traçar um paralelismo histórico com os desafios do presente, enfatizando a superioridade dos símbolos nacionais norte-americanos face aos regimes totalitários."As estrelas e riscas lançaram a foice e o martelo no esquecimento antes, e fá-lo-ão novamente se for necessário", garantiu, embora tenha salvaguardado, logo de seguida, acreditar que tal recurso à meios mais fortes "não será necessário" dado o nível de preparação atual das forças armadas do país.Exaltação militar, conquistas espaciais e o "Save America Act"Ao longo de mais de 37 minutos de intervenção, o Presidente norte-americano desfilou uma série de relíquias históricas presentes no palco, incluindo uma das primeiras bandeiras norte-americanas de 1777 e a insígnia que cobriu o caixão de Abraham Lincoln. Trump homenageou individualmente vários heróis de guerra centenários, como veteranos sobreviventes de Pearl Harbor, do Dia D e de Iwo Jima.A par da narrativa militar e das referências à missão espacial Artemis II — cujos astronautas estiveram presentes na cerimónia e receberam a promessa de que a bandeira dos EUA será novamente cravada na Lua e, posteriormente, em Marte —, Trump introduziu temas de política interna de cariz legislativo e eleitoral.O presidente apelou à aprovação do "Save America Act", uma proposta de lei que visa reformar o sistema eleitoral norte-americano através da exigência obrigatória de identificação do eleitor (voter ID), da apresentação de prova de cidadania para votar e do fim generalizado do voto por correspondência, exceto em casos estritos de doença, deficiência, destacamento militar ou viagem.A fechar o discurso na capital, que descreveu agora como "uma das cidades mais seguras e bonitas do país", Trump augurou o início de uma "idade de ouro" para a nação. "Aos 250 anos de idade, podemos ser a mais antiga república constitucional da Terra, mas o nosso país está apenas a começar", concluiu.Após o discurso, seguiu-se um espetáculo de fogo de artifício que se prometia o maior de sempre, para entrar para o Guinness. Isto depois de o programa ter sido alterado — dado o atraso que a tempestade obrigou em Washington — fazendo com que, na região leste do país, regiões como Nova Iorque, Boston e Florida tivessem adiantado as suas celebrações como enormes espetáculos de fogo nos céus..Alerta de tempestade forçou evacuação do National Mall. Discurso de Donald Trump atrasado duas horas.Trump transforma celebrações do 250.º aniversário dos Estados Unidos em comício político