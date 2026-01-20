Não é para o estilo. Macron volta a usar óculos de sol em Davos

O presidente francês tem-se apresentado nos últimos dias, em eventos oficiais, de óculos de sol. Mesmo em espaços interiores, como o que aconteceu esta terça-feira, 20 de janeiro, em Davos, Emmanuel Macron surge com os óculos escuros colocados, suscitando curiosidade ( e alguma especulação) acerca da razão desta opção. Não é para dar estilo, mas antes por motivos de saúde.O médico-chefe do Palácio do Eliseu já esclareceu que o presidente francês sofreu uma pequena hemorragia subconjuntival, um problema sem gravidade e "completamente benigno".Esta terça-feira, enquanto discursava no Fórum Económic Mundial em Davos, na Suíça, Macron manteve os óculos escuros colocados. Já na véspera o fizera durante um encontro no Palácio do Eliseu relacionado com um acordo para a Nova Caledónia."Por favor, desculpem-me por estes óculos, que estão relacionados com um pequeno problema", declarou, segundo avançou o Le Parisien. "Terei de usá-los durante algum tempo, por isso terão de me aturar assim", acrescentou.. Mas a primeira vez em que surgiu publicamente de óculos foi a 15 de janeiro na cerimónia de boas-vindas de Ano Novo para as Forças Armadas na base aérea de Istres (Bouches-du-Rhône). Nessa ocasião, retirou os óculos a certa altura e foi possível verificar que tinha um olho vermelho e inchado.. "Por favor, desculpem o aspeto desagradável do meu olho. Não é nada de grave. Simplesmente vejam isto como uma referência ao olho do tigre, um sinal de determinação", afirmou então, fazendo alusão ao ex-primeiro-ministro Georges Clemenceau, apelidado de "o Tigre" por personificar a determinação francesa durante a Primeira Guerra Mundial.Nas redes sociais, no entanto, não faltam especulação e sátira sobre o motivo para os óculos escuros. Há quem sugira que o presidente francês foi alvo de uma agressão ou que as imagens são criação da Inteligência Artificial. .Macron diz que UE pode ser forçada a usar ‘bazuca’ comercial contra EUA