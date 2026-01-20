Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Não é para o estilo. Macron volta a usar óculos de sol em Davos
GIAN EHRENZELLER/EPA
Internacional

Desde dia 15 que o presidente francês usa óculos escuros na sequência de uma hemorragia subconjuntival.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O presidente francês tem-se apresentado nos últimos dias, em eventos oficiais, de óculos de sol. Mesmo em espaços interiores, como o que aconteceu esta terça-feira, 20 de janeiro, em Davos, Emmanuel Macron surge com os óculos escuros colocados, suscitando curiosidade ( e alguma especulação) acerca da razão desta opção. Não é para dar estilo, mas antes por motivos de saúde.

O médico-chefe do Palácio do Eliseu já esclareceu que o presidente francês sofreu uma pequena hemorragia subconjuntival, um problema sem gravidade e "completamente benigno".

Esta terça-feira, enquanto discursava no Fórum Económic Mundial em Davos, na Suíça, Macron manteve os óculos escuros colocados. Já na véspera o fizera durante um encontro no Palácio do Eliseu relacionado com um acordo para a Nova Caledónia.

"Por favor, desculpem-me por estes óculos, que estão relacionados com um pequeno problema", declarou, segundo avançou o Le Parisien. "Terei de usá-los durante algum tempo, por isso terão de me aturar assim", acrescentou.

YOAN VALAT/EPA

Mas a primeira vez em que surgiu publicamente de óculos foi a 15 de janeiro na cerimónia de boas-vindas de Ano Novo para as Forças Armadas na base aérea de Istres (Bouches-du-Rhône). Nessa ocasião, retirou os óculos a certa altura e foi possível verificar que tinha um olho vermelho e inchado.

"Por favor, desculpem o aspeto desagradável do meu olho. Não é nada de grave. Simplesmente vejam isto como uma referência ao olho do tigre, um sinal de determinação", afirmou então, fazendo alusão ao ex-primeiro-ministro Georges Clemenceau, apelidado de "o Tigre" por personificar a determinação francesa durante a Primeira Guerra Mundial.

Nas redes sociais, no entanto, não faltam especulação e sátira sobre o motivo para os óculos escuros. Há quem sugira que o presidente francês foi alvo de uma agressão ou que as imagens são criação da Inteligência Artificial.

Macron diz que UE pode ser forçada a usar ‘bazuca’ comercial contra EUA
Emmanuel Macron
França
Davos
óculos

