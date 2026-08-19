No 11 de Setembro Bill Spade perdeu o emprego e um amigo. Agora o ex-bombeiro contou esse dia aos filhos dele

Mas como surgiu agora a ideia desta série documental? “Queríamos que fossem histórias contadas pelos sobreviventes do 11 de Setembro, mas também sabíamos que, para além dessas histórias, e do horror daquele dia, havia atos extraordinários de altruísmo, de coragem, de resiliência e de pessoas que se uniram nas circunstâncias mais terríveis. Parecia que havia algo maior a ser dito sobre a humanidade e sobre o que somos capazes de fazer em termos de demonstrar bondade uns aos outros nas circunstâncias mais terríveis”, conta.

Daí a ideia, não só de contar o que se passou há 25 anos, mas também de promover esta série de reencontros.

Questionado sobre o momento que mais o emocionou, Louis Lee Ray hesita, mas um dos que destaca é o encontro de Bill Spade com os filhos de John D’Allara. “Estar lá, poder desempenhar um pequeno papel na sua reunião e vê-lo dizer aos rapazes que o pai deles estava a pensar neles nos seus momentos finais foi extremamente emocionante para todos os envolvidos”, admite.

Apesar das memórias que tem do dia dos ataques e de tudo o que já lera e vira sobre o 11 de Setembro, o produtor confessa: “Eu conhecia um pouco a história, tinha uma visão geral, sabia o que tinha acontecido, mas só ao fazer este projeto é que consegui realmente ter uma noção das coisas extraordinárias pelas quais aquelas pessoas passaram. As coisas terríveis pelas quais passaram, mas também as coisas extraordinárias que aquelas pessoas fizeram umas pelas outras.”

Mas essa foi apenas uma das perspetivas. Com este documentário, Louis Lee Ray passou a ver os acontecimentos de uma nova pespetiva. “Imagino que haja um poder extraordinário em acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, sabendo o que vai acontecer. Mas as pessoas envolvidas, naquele dia, não faziam ideia do que estava para vir. E quando se faz a cronologia da forma como nós fizemos, quando se mostra os acontecimentos quase em tempo real, obviamente intercalados com os reencontros, há um poder extraordinário e uma certa tragédia em ver estas pessoas a viver tudo isto, sem saber que, muitas vezes, o pior ainda está para vir”, conta.

Destacando o impacto que os episódios têm no espectador, o produtor sublinha que “a mensagem da série e o que de extraordinário se retira dela é o quanto as pessoas se esforçaram para ajudar completos desconhecidos. Arriscando as suas próprias vidas, só para ajudar alguém que claramente precisava de ajuda. “

Essa é uma mensagem que, segundo Louis Lee Ray, “ainda ressoa nos dias de hoje.”

Desde 2001 foram vários os filmes e documentários que tiveram o 11 de Setembro como tema. De World Trade Center, de Oliver Stone, a Voo 93, que relata os eventos a bordo do voo da United Airlines que caiu na Pensilvânia, passando por Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Então o que é que este 9/11 Reunited traz de novo? “O que queríamos fazer era duplo. Queríamos encontrar uma nova forma de apresentar a história a um novo público. Afinal, toda uma geração cresceu sem qualquer experiência vivida do 11 de Setembro. E, quisemos tratar o assunto de uma forma que ninguém fizera, com a cronologia do dia a desenrolar-se, o entrelaçamento, os reencontros, não como um ponto final, mas como uma parte central da história à medida que ela acontece, pareceu-nos a forma perfeita de contar a história para o 25º aniversário dos ataques”, explica Louis Lee Ray.

E acrescenta: “Espero que o que as pessoas absorvam disto seja a mensagem de que, passados ​​25 anos, é realmente importante que nos lembremos destas histórias e que elas lancem uma nova luz e uma nova compreensão sobre o 11 de Setembro, em termos dos extremos a que as pessoas estavam dispostas a ir para se ajudarem umas às outras. E espero que esta abordagem diferente não só atraia um novo público, mas também ofereça algo diferente ao público que já conhece a história.”