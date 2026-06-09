Número de mortos no sismo nas Filipinas sobe para 41

O número de mortos provocados pelo sismo que abalou, na segunda-feira, 8 de junho, as Filipinas, aumentou para 41. De acordo com o balanço mais recente das autoridades locais, há ainda mais de 450 feridos.Um dia após o sismo de 7,8 de magnitude, há, de acordo com o relato da agência noticiosa AFP, pessoas a receber cuidados ao ar livre sob um calor abrasador, esforços de resgate dificultados por réplicas e estradas de acesso bloqueadas. Na província costeira de Sarangani, que foi particularmente atingida, algumas áreas permanecem acessíveis apenas por helicóptero.. "Ainda há tremores de terra, por isso os socorristas estão a ser muito cautelosos na sua abordagem. É um desafio", disse o chefe da defesa civil regional, Rodrigo Sosmena, citado pela AFP.Na zona de Glan, onde pelo menos 13 pessoas morreram num deslizamento de terras que soterrou várias casas, um funcionário de um hospital disse à AFP que mais de 60 doentes estavam deitados em camas no exterior, temendo que a estrutura do edifício, fragilizada com os abalos, não resista. "O hospital sofreu danos extensos", disse o responsável, explicando que a autarquia deu ordens para que o edifício não seja usado.Também em General Santos, foi na rua, perto do hospital, que se ouviu uma mulher a dar à luz. Nessa cidades, as equipas de resgate ainda procuram dois funcionários de um supermercado que ruiu..32 mortos e mais de 200 feridos em sismo de 7,8 de magnitude nas Filipinas