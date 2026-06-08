32 mortos e mais de 200 feridos em sismo de 7,8 de magnitude nas Filipinas

Pelo menos 32 pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude de 7,8 na escala de Richter, seguido de um tsunami, que se registou esta segunda-feira, 8 de junho, no sul das Filipinas. Há ainda a registar mais de 200 feridos, segundo avança a agência Associated Press, dando conta do mais recente balanço das auroridades locais.Alguns edifícios ruíram e outros sofreram danos consideráveis em General Santos, uma cidade portuária com mais de 700 mil habitantes, devido à força do abalo. O tsunami, com cerca de um metro, provocou danos em pelo menos uma cidade costeira, sendo que ondas menores atingiram também a Indonésia, Palau e sul do Japão.Este foi o sismo mais forte a atingir as Filipinas este ano. Teve o seu epicentro no mar, junto à ilha de Mindanao, a uma profundidade de 33 quilómetros, a cerca de 32 quilómetros a sudoeste da cidade de Maasim, na província de Sarangani.“O governo nacional está a agir e não abandonaremos Mindanao”, disse o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr...O aeroporto internacional de General Santos sofreu danos e foi temporariamente encerrado, levando ao cancelamento de 17 voos domésticos..As escolas públicas desta cidade, que tinham reaberto na segunda-feira, após as férias de verão, também ficaram danificadas e alguns estudantes que participavam nas cerimónias matinais de hastear da bandeira sofreram contusões e alguns desmaiaram em pânico.