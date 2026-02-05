New START discutido em Abu Dhabi por EUA e Rússia

Os Estados Unidos estão perto de um acordo para prolongar o tratado de controlo de armas nucleares New START, que expirou esta quinta-feira, 5 de fevereiro, disseram três fontes familiarizadas com as negociações ao Axios. As negociações tiveram lugar em Abu Dhabi, à margem das conversações sobre a guerra na Ucrânia, entre o enviado especial dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner com representantes russos. “Concordámos com a Rússia em agir de boa-fé e iniciar uma discussão sobre formas de o atualizar”, disse um responsável norte-americano ao mesmo site de notícias. Assinado em 2010, o tratado New START, o último acordo de controlo de armamento nuclear entre Washington e Moscovo, limitava cada parte a possuir 800 lançadores e bombardeiros pesados com 1.550 ogivas estratégicas ofensivas instaladas, com um mecanismo de verificação. A sua expiração assinala a transição para uma ordem nuclear menos regulamentada, embora as inspeções tenham sido suspensas em 2023, devido à invasão russa da Ucrânia em 2022.Paralelamente, Washington e Moscovo acordaram restabelecer o diálogo militar de alto nível, suspenso pelos Estados Unidos um pouco antes do início da guerra na Ucrânia, o que poderá ser um passo na normalização de algumas relações entre os dois países. Este acordo foi feito depois do líder do Comando Europeu dos EUA, o general Alexus Grynkewich, ter mantido conversações com altos funcionários militares russos e ucranianos em Abu Dhabi..A olhar para a China, EUA rejeitam proposta nuclear de Putin