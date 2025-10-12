Netanyahu diz que Israel está pronto para receber todos os reféns. Só depois liberta palestinianos

Israel esta “pronto a acolher imediatamente todos” os reféns ainda retidos pelo Hamas e os seus aliados na Faixa de Gaza, disse este domingo, 12 de outubro, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado do seu gabinete.“Israel está pronto e preparado para a receção imediata de todos os nossos reféns”, afirmou o gabinete de Netanyahu.Entretanto, uma porta-voz do primeiro-ministro israelita afirmou que Israel só libertará os detidos palestinianos após confirmação que todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, foram devolvidos.“Os prisioneiros palestinianos [cuja libertação está prevista no âmbito da troca com os reféns] serão libertados assim que Israel obtenha confirmação de que todos os reféns que devem ser libertados na segunda-feira passaram a fronteira israelita”, disse Shosh Bedrosian, numa conferência de imprensa ‘online’.No decurso da última trégua a confirmação da identidade dos reféns mortos só foi obtida depois de uma autópsia no Instituto de Medicina Legal Israelita.Na mesma conferência de imprensa, a porta-voz afirmou que se prevê que o processo de entrega de reféns comece na segunda-feira de manhã cedo, mas acrescentou que se o Hamas estiver pronto para isso Israel está disponível para adiantar o processo em algumas horas.Também o vice-presidente norte-americano JD Vance disse este domingo em entrevista ao canal NBC News, antes da viagem do presidente Donald Trump para a cimeira de paz no Egito, que a libertação de reféns pode acontecer “a qualquer momento” a partir de agora.De acordo com os procedimentos previstos, os reféns serão entregues à Cruz Vermelha, que os entregará, por sua vez, ao exército israelita, em zonas de Gaza controladas pelas forças de Israel, e só depois serão levados para a base militar de Reim, já em solo israelita.Na base serão alvo de uma primeira avaliação médica e poderão encontrar-se com as suas famílias, antes de serem transferidos para um hospital.Bedrosian detalhou que 10 reféns serão transferidos para o hospital Sheba, cinco para Beilinson e outros cinco para Ichilov, todos próximos da capital Telavive.A porta-voz não esclareceu se a entrega dos reféns mortos será simultânea à dos vivos ou acontecerá apenas depois, mas adiantou que os restos mortais serão entregues às tropas em Gaza e ainda ali será realizada uma breve cerimónia com orações judaicas.Os corpos serão transportados em caixões cobertos com a bandeira de Israel e transportados para o Instituto de Medicina Legal Abu Kabir em Telavive, onde terá início o processo de identificação dos cadáveres e notificação às famílias para que possam realizar os funerais..Hamas exige libertação de líderes palestinianos. O Hamas continua a exigir a Israel a libertação de líderes palestinianos na troca de reféns por prisioneiros.“O Hamas insiste que a lista final [dos prisioneiros a libertar por Israel] inclua os sete grandes líderes, nomeadamente Marwan Barghouthi, Ahmed Saadat, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayed”, declarou à AFP uma fonte próxima das negociações e do Hamas.“O Hamas e as fações [palestinianas] terminaram os preparativos para a libertação de todos os prisioneiros vivos e dos vários corpos que foram recuperados”, acrescentou a mesma fonte, com outra fonte ouvida pela AFP a confirmar as mesmas informações.O diário ‘The Wall Street Journal’ adiantou nas últimas horas que o Hamas confirmou a Israel ter 20 reféns vivos e que se prontificou a entregá-los ainda este domingio ou na segunda-feira, como inicialmente previsto.O acordo alcançado na quinta-feira prevê a libertação de centenas de detidos palestinianos em troca do regresso dos 48 reféns ainda cativos em Gaza, dos quais 47 (e entre esses 27 mortos) foram sequestrados no ataque do Hamas a 07 de outubro de 2023 em Israel.Segundo o coordenador israelita para o tema dos reféns, Gal Hirsch, já terminaram os preparativos para a trasladação dos reféns mortos, que será assegurada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha, de "forma respeitosa", até ao Instituto de Medicina Legal, onde serão identificados os restos mortais.Os presos e detidos palestinianos que serão libertados já se encontram nas prisões de Ofer na Cisjordânia ocupada e na prisão de Ketziot, no sul de Israel, esta última de onde serão repatriados para Gaza e países terceiros.Milhares de funcionários trabalharam durante toda a noite de sexta-feira, segundo adiantaram hoje os serviços prisionais israelitas, para transferir os presos palestinianos que serão libertados na troca de reféns.Na lista dos que serão libertados não se encontram figuras proeminentes como Marwan Barghouti - detido em 2002 durante a segunda Intifada e a quem muitos palestinianos veem como sucessor de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestiniana - ou Ahmed Saadat, ex-secretário-geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina.Israel e Hamas fora da cimeira da paz. No entanto, adensam-se as dúvidas sobre a viabilidade da troca, já que o Hamas recusou participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel, depois de rejeitar a parte do plano que implica o desarmamento do movimento de resistência islâmica.Também Israel não estará representado na “cimeira de paz” que vai decorrer na segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito..António Costa representa UE na "cimeira de paz". Israel e Hamas não participam. Já este domingo, o Hamas afirmou que não participará na governação de Gaza no pós-guerra, na véspera da cimeira dedicada ao território palestiniano, que reunirá no Egito cerca de duas dezenas de dirigentes em torno de Donald Trump..Hamas não governará Gaza no pós-guerra. Após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, entrou em vigor na passada sexta-feira um cessar-fogo com base no plano de 20 pontos apresentado pelo Presidente norte-americano, que prevê o desarmamento do Hamas e exclui qualquer papel do movimento na futura governação do território palestiniano.“Para o Hamas, a governação da Faixa de Gaza é uma questão resolvida. O Hamas não participará de forma alguma na fase de transição, o que significa que renunciou ao controlo da Faixa de Gaza, mas continua a ser um elemento fundamental da sociedade palestiniana", declarou à AFP, sob anonimato, uma fonte próxima da equipa de negociadores do Hamas.Embora a liderança do Hamas tenha estado no passado dividida sobre questões-chave, nomeadamente quanto à administração futura de Gaza, a recusa em relação ao desarmamento parece ser consensual."O Hamas aceita uma trégua de longa duração e que as suas armas não sejam utilizadas durante esse período, exceto em caso de ataque israelita contra Gaza", referiu a mesma fonte. "A entrega das armas proposta está totalmente fora de questão e não é negociável", afirmou no sábado outro responsável do Hamas.Entretanto, no Egito ultimam-se preparativos para a cimeira de segunda-feira, com a país anfitrião a revelar ter convidado países árabes, islâmicos, europeus e asiáticos para assistir à "histórica" Cimeira de Paz de Sharm el-Sheikh sobre a Faixa de Gaza, copresidida pelos presidentes norte-americano, Donald Trump, e egípcio, Abdelfatah al-Sisi.