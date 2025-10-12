Hamas não governará Gaza no pós-guerra

O Hamas não participará na governação de Gaza no pós-guerra, afirmou este domingo, 12 de outubro, uma fonte do movimento, na véspera da cimeira dedicada ao território palestiniano, que reunirá no Egito cerca de duas dezenas de dirigentes em torno de Donald Trump.Após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, entrou em vigor na passada sexta-feira um cessar-fogo com base no plano de 20 pontos apresentado pelo Presidente norte-americano, que prevê o desarmamento do Hamas e exclui qualquer papel do movimento na futura governação do território palestiniano.“Para o Hamas, a governação da Faixa de Gaza é uma questão resolvida. O Hamas não participará de forma alguma na fase de transição, o que significa que renunciou ao controlo da Faixa de Gaza, mas continua a ser um elemento fundamental da sociedade palestiniana”, declarou à AFP, sob anonimato, uma fonte próxima da equipa de negociadores do Hamas.No sábado, 11, o Hamas adiantou que não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel, por, apesar de concordar com o cessar-fogo e com a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, não aceita ser desmilitarizado.Centenas de camiões com ajuda humanitária começaram este domingo a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito, como previsto no plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas.O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ordenou este domingo ao Exército para “destruir todos os túneis terroristas do Hamas em Gaza” após a libertação dos reféns..Israel ordena a destruição dos túneis do Hamas em Gaza