Israel ordena a destruição dos túneis do Hamas em Gaza

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ordenou este domingo, 12 de outubro, ao Exército “destruir todos os túneis terroristas do Hamas em Gaza” após a libertação dos reféns.Numa mensagem publicada na conta pessoal na rede social X, o ministro afirmou que “o grande desafio” de Israel, depois da libertação dos reféns, é a destruição dos túneis do Hamas na Faixa de Gaza, e disse ter dado instruções às forças armadas “para que se preparassem para cumprir a missão”.“Este é o principal significado da implementação do princípio acordado de desmilitarizar Gaza e desarmar o Hamas”, declarou.Segundo Katz, a operação será realizada “através do mecanismo internacional que será criado sob a liderança e supervisão dos Estados Unidos”.Estima-se que o processo de libertação dos 48 reféns que continuam em Gaza – dos quais se acredita que apenas 20 permanecem com vida – comece segunda-feira de manhã, segundo informou o coordenador israelita para os assuntos dos reféns, Gal Hirsch, às famílias dos cativos.O desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas na Faixa de Gaza está igualmente previsto no acordo alcançado com Israel, que estabelece que, uma vez iniciado o cessar-fogo – o que ocorreu este sábado ao meio-dia –, existe um prazo de 72 horas para que o Hamas e as milícias palestinianas libertem os reféns detidos em Gaza.No entanto, sábado, o Hamas adiantou que não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel, por, apesar de concordar com o cessar-fogo e com a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, não aceita ser desmilitarizado..Hamas anuncia que não estará na assinatura do acordo de paz e garante que desarmamento “está fora de questão" .Centenas de camiões com ajuda humanitária começaram este domingo a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito, como previsto no plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas.Longas filas de camiões de ajuda estão também na zona de Rafah, na fronteira com Gaza, à espera de entrar na Faixa de Gaza através dos pontos de passagem Kerem Shalom e al Awja, controlados por Israel, informou o canal de televisão egípcio Al Qahera News..António Costa representa UE na "cimeira de paz"