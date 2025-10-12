Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Centenas de camiões com ajuda humanitária começaram a entrar na Faixa de Gaza
STRINGER/EPA
Israel ordena a destruição dos túneis do Hamas em Gaza

Segundo Katz, a operação será realizada após a troca de reféns por prisoneiros, agendada para segunda-feira. A ajuda humanitária já começou a entrar em Gaza a partir do Egito.
O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ordenou este domingo, 12 de outubro, ao Exército “destruir todos os túneis terroristas do Hamas em Gaza” após a libertação dos reféns.

Numa mensagem publicada na conta pessoal na rede social X, o ministro afirmou que “o grande desafio” de Israel, depois da libertação dos reféns, é a destruição dos túneis do Hamas na Faixa de Gaza, e disse ter dado instruções às forças armadas “para que se preparassem para cumprir a missão”.

“Este é o principal significado da implementação do princípio acordado de desmilitarizar Gaza e desarmar o Hamas”, declarou.

Segundo Katz, a operação será realizada “através do mecanismo internacional que será criado sob a liderança e supervisão dos Estados Unidos”.

Estima-se que o processo de libertação dos 48 reféns que continuam em Gaza – dos quais se acredita que apenas 20 permanecem com vida – comece segunda-feira de manhã, segundo informou o coordenador israelita para os assuntos dos reféns, Gal Hirsch, às famílias dos cativos.

O desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas na Faixa de Gaza está igualmente previsto no acordo alcançado com Israel, que estabelece que, uma vez iniciado o cessar-fogo – o que ocorreu este sábado ao meio-dia –, existe um prazo de 72 horas para que o Hamas e as milícias palestinianas libertem os reféns detidos em Gaza.

No entanto, sábado, o Hamas adiantou que não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel, por, apesar de concordar com o cessar-fogo e com a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, não aceita ser desmilitarizado.

Centenas de camiões com ajuda humanitária começaram este domingo a entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito, como previsto no plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Longas filas de camiões de ajuda estão também na zona de Rafah, na fronteira com Gaza, à espera de entrar na Faixa de Gaza através dos pontos de passagem Kerem Shalom e al Awja, controlados por Israel, informou o canal de televisão egípcio Al Qahera News.

