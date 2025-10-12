António Costa representa UE na "cimeira de paz"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai representar a União Europeia (UE) na cimeira que decorre na segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito, para formalizar o cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas.Fonte do gabinete de António Costa indicou que o antigo primeiro-ministro português representará a UE na cerimónia do Plano de Paz para o Médio Oriente, após ter sido convidado para marcar presença pelo Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, e pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump.“O plano oferece uma verdadeira oportunidade para construir uma paz justa e sustentável, e a UE está totalmente empenhada em apoiar estes esforços e contribuir para a sua implementação”, adiantou a mesma fonte oficial.São esperados cerca de 20 líderes mundiais nesta cimeira, entre eles o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o Presidente francês, Emmanuel Macron. De acordo com o portal de notícias norte-americano Axios, na cimeira estarão presentes altos dirigentes e ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Itália, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Turquia, Arábia Saudita, Paquistão, Indonésia, Espanha, Japão, Azerbaijão, Arménia, Hungria, Índia, El Salvador, Chipre, Grécia, Bahrein, Kuwait, Canadá e Irão.A presidência egípcia, liderada por Abdel Fattah al-Sissi, anunciou que esta cimeira tem como objetivo “pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, reforçar os esforços para instaurar a paz e a estabilidade no Médio Oriente e abrir uma nova página de segurança e estabilidade na região”.Um alto responsável do Hamas afirmou à agência noticiosa France-Presse (AFP) que a libertação dos 48 reféns, maioritariamente israelitas, detidos em Gaza vai começar na segunda-feira de manhã. Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2.000 detidos palestinianos das suas prisões, de acordo com os termos da primeira fase de um acordo de cessar-fogo assinado pelas duas partes e que foi impulsionado pelos Estados Unidos..Hamas anuncia que não estará na assinatura do acordo de paz e garante que desarmamento “está fora de questão" .Como Trump conseguiu que o Hamas confiasse nele para aceitar o plano para o cessar-fogo